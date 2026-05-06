EQS-News: Bessere Wachstumsaussichten: Infineon hebt Jahresprognose an. KI-Boom weitet sich aus. Auftragseingang bei Automotive verbessert. Geänderte Segmentstruktur ab viertem Quartal

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Bessere Wachstumsaussichten: Infineon hebt Jahresprognose an. KI-Boom weitet sich aus. Auftragseingang bei Automotive verbessert. Geänderte Segmentstruktur ab viertem Quartal



06.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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–Q2 GJ 2026: Umsatz 3,812 Milliarden Euro, Segmentergebnis 653 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 17,1 Prozent

–Ausblick Q3 GJ 2026: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,17 wird ein Umsatz von etwa 4,1 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im hohen Zehner-Prozentbereich liegen

–Ausblick GJ 2026: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,17 (zuvor 1,15) wird nun ein deutlich steigender Umsatz gegenüber Vorjahr erwartet (zuvor moderat steigend). Die bereinigte Bruttomarge sollte im niedrigen bis mittleren Vierziger-Prozentbereich liegen (zuvor niedriger Vierziger-Prozentbereich) und die Segmentergebnis-Marge rund 20 Prozent erreichen (zuvor hoher Zehner-Prozentbereich). Der bereinigte Free-Cash-Flow sollte nun etwa 1,65Milliarden Euro betragen (zuvor 1,4 Milliarden Euro) und der Free-Cash-Flow einen Wert von etwa 1,25 Milliarden Euro erreichen (zuvor 1,0 Milliarden Euro)

–Mit Wirkung ab Q4 GJ 2026 wird die Anzahl der Geschäftssegmente von vier auf drei reduziert werden. Die vereinfachte Organisation wird aus den Segmenten Automotive (ATV), Power Systems (PS) und Edge Systems (ES) bestehen

Neubiberg, 6. Mai 2026 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 31. März 2026 abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt.

„Infineon hat seine Ziele im ersten Geschäftshalbjahr voll erreicht“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Im zweiten Halbjahr werden wir stärker als bislang erwartet wachsen, ein breiterer Aufschwung vieler Endmärkte ist in Sicht. Der KI-Boom weitet sich aus und unsere Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren sind äußerst gefragt. Der Ausbau der Energieinfrastruktur gewinnt an Fahrt und ist ein zunehmender Wachstumstreiber für unser Industriegeschäft. Im Bereich Automotive sehen wir eine positive Entwicklung, insbesondere bei softwaredefinierten Fahrzeugen, gedämpft durch ein herausforderndes Elektromobilitätsgeschäft für Hochvoltkomponenten. Erneute Marktanteilsgewinne in Automotive bestätigen unseren Kurs. Wir gehen zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte, behalten geopolitische und gesamtwirtschaftliche Risiken aber aufmerksam im Blick. Unsere Organisationsstruktur entwickeln wir konsequent weiter und vereinfachen sie. Mit einer klareren Zuordnung von Zielapplikationen bringen wir innovative Systemlösungen schneller zum Kunden und beschleunigen Entscheidungswege.“

Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erhöhte sich der Konzernumsatz um 150 Millionen Euro auf 3.812 Millionen Euro nach 3.662 Millionen Euro im Vorquartal. Der Anstieg um 4 Prozent war die Folge besserer Nachfrage in den Segmenten Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP) und Power & Sensor Systems (PSS). Der Umsatz im Segment Connected Secure Systems (CSS) blieb nahezu konstant.

in Millionen Euro Q2 GJ26 Q1 GJ26 +/- in % Umsatzerlöse 3.812 3.662 4 Bruttomarge (in %) 38,7% 39,9% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 41,0% 43,0% Segmentergebnis 653 655 0 Segmentergebnis-Marge (in %) 17,1% 17,9% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 301 256 18 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - Ergebnis nach Steuern 301 256 18 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert2 0,23 0,19 21 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert2 0,23 0,19 21 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1, 2 0,34 0,35 -3

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results.

2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Die Bruttomarge erreichte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 38,7 Prozent nach 39,9 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge betrug 41,0 Prozent nach 43,0 Prozent im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der Rückgang der Bruttomarge im zweiten Quartal ist bedingt durch den gesunkenen Umsatz im Bereich Hochvoltkomponenten für Elektrofahrzeuge, Kosten im Zusammenhang mit der Neuausrichtung dieses Geschäfts und den bereits geplanten Preisanpassungen zum Anfang des Kalenderjahres.

Das Segmentergebnis lag im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei 653 Millionen Euro. Damit war es gegenüber dem Wert des Vorquartals von 655 Millionen Euro quasi unverändert. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 17,1 Prozent nach 17,9 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 minus 195 Millionen Euro nach minus 267 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 85 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 29 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 52 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 29 Millionen Euro.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg das Betriebsergebnis auf 458 Millionen Euro nach 388 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres minus 68 Millionen Euro nach minus 56 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Steueraufwand belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 91 Millionen Euro nach 82 Millionen Euro im ersten Quartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 301 Millionen Euro nach 256 Millionen Euro im ersten Quartal. Das Ergebnis nach Steuern stieg im zweiten Quartal ebenfalls auf 301 Millionen Euro nach 256 Millionen Euro im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf jeweils 0,23 Euro nach zuvor jeweils 0,19 Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verwässert3 betrug im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 0,34 Euro nach 0,35 Euro im Vorquartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, lagen im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei 541 Millionen Euro nach 582 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen beliefen sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 452 Millionen Euro nach 478 Millionen Euro im ersten Quartal.

Der Free-Cash-Flow belief sich im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf minus 63 Millionen Euro nach minus 199 Millionen Euro im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 lag die Brutto-Cash-Position bei 2.153 Millionen Euro nach 1.849 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Ende März 2026 betrugen die Finanzschulden 7.874 Millionen Euro nach 6.829 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025. Die Netto-Cash-Position betrug zum 31. März 2026 minus 5.721 Millionen Euro nach minus 4.980 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

Ausblick für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,17 mit einem Umsatz von etwa 4,1 Milliarden Euro. Für das Segment ATV wird ein leichtes Wachstum erwartet. Bei den Segmenten GIP, PSS und CSS sollte der Umsatzanstieg im Quartalsvergleich deutlich ausfallen. Für die Segmentergebnis-Marge wird ein Wert im hohen Zehner-Prozentbereich erwartet.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Bei einem für die zweite Jahreshälfte unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,17 (zuvor 1,15) wird nun im Geschäftsjahr 2026 ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigender Umsatz erwartet (zuvor moderat steigend), trotz Belastung durch negative Währungseffekte. Im Vergleich zum Konzerndurchschnitt wird für das Segment ATV von einem schwächeren Wachstum ausgegangen. Der verhaltenen Nachfrage nach Hochvoltkomponenten im Bereich Elektromobilität wirkt dabei das positive Momentum im Bereich softwaredefinierte Fahrzeuge entgegen. Im Gegensatz dazu sollte der Umsatz im Segment PSS deutlich stärker als im Konzerndurchschnitt wachsen, getrieben von der sehr dynamischen Nachfrage nach Produkten für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Für das Segment GIP wird im Jahresvergleich ein moderat steigender und für das Segment CSS ein in etwa unveränderter Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte nun im niedrigen bis mittleren Vierziger-Prozentbereich liegen (zuvor niedriger Vierziger-Prozentbereich) und die Segmentergebnis-Marge rund 20 Prozent erreichen (zuvor hoher Zehner-Prozentbereich). Dieser Ausblick berücksichtigt nicht das Risiko einer Eintrübung der globalen Konjunktur infolge einer weiteren Zuspitzung des Konflikts im Nahen Osten oder anderer unerwarteter geopolitischer Entwicklungen.

Für das Geschäftsjahr 2026 sind weiterhin Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,7 Milliarden Euro geplant. Schwerpunkte sind dabei die Fertigstellung und der Produktionsanlauf im vierten Fertigungsgebäude in Dresden (Deutschland) sowie weitere Fertigungsinvestitionen, passend ausgerichtet auf die stark wachsende Kundennachfrage nach Stromversorgungen für KI-Rechenzentren. In diesem Bereich werden, ungeachtet der schwächeren Währung, für das Geschäftsjahr 2026 rund 1,5 Milliarden Euro und für das Geschäftsjahr 2027 rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz erwartet.

Die Abschreibungen werden im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich 2,0 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress sowie dem Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell. Der bereinigte Free-Cash-Flow wird nun in einer Höhe von etwa 1,65 Milliarden Euro erwartet nach zuvor 1,4 Milliarden Euro. Der Free-Cash-Flow sollte in etwa 1,25 Milliarden Euro erreichen (zuvor 1,0 Milliarden Euro).

In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird erwartet, dass diese voraussichtlich einen mittleren einstelligen Prozentsatz erreichen wird.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wird ohne Berücksichtigung der geplanten Akquisition des Sensorportfolios von ams OSRAM, die am 3. Februar 2026 in einer Pressemitteilung angekündigt wurde, dargestellt. Insbesondere werden weder die Kaufpreiszahlung in Höhe von 570 Millionen Euro noch die erwarteten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt, da die Transaktion noch den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet.

Geänderte Segmentstruktur ab viertem Geschäftsquartal

Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 wird Infineon die Anzahl seiner Geschäftssegmente von vier auf drei reduzieren. Die geänderte Organisation wird aus den Segmenten Automotive (ATV), Power Systems (PS) und Edge Systems (ES) bestehen. Auf diese Weise wird

eine klarere Zuordnung der unternehmerischen Verantwortung für Zielapplikationen erreicht. Innovative Systemlösungen können so schneller Wert für Kunden generieren. Intern werden Entscheidungswege beschleunigt und die Organisation vereinfacht.

ATV wird einige wenige auto-spezifische Anwendungen im Bereich On Board Charger von anderen Segmenten übernehmen, im Wesentlichen aber dem heutigen Zuschnitt entsprechen. PS wird für alle Applikationen außerhalb von Automotive zuständig sein, bei denen Leistungshalbleiter das systemprägende Element sind. Das sind z.B. Stromversorgungen für KI-Rechenzentren, Energieerzeugung und Netzinfrastruktur, sowie weitere Industrie- und Kommunikationsanwendungen. PS wird aus der Zusammenführung von GIP und dem Power-Teil von PSS entstehen. ES wiederum wird sich auf Anwendungen fokussieren, die die reale mit der digitalen Welt kombinieren und für die das Zusammenspiel von Mikrocontrollern, Sensoren, Konnektivität und Sicherheit entscheidend ist. Beispiele sind Edge AI, Roboter, Industrieautomatisierung und Haushaltsgeräte. ES wird aus der Kombination von CSS mit dem Sensor und RF-Bereich sowie dem USB-Geschäft von PSS hervorgehen.

Für Berichtszwecke wird die geänderte Segmentstruktur ab ihrem Wirksamwerden im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres angewendet werden. Für historische Vergleichsperioden werden Finanzkennzahlen auf einer Pro-forma-Basis bereitgestellt werden.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 befindet sich in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

Telefonpressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 6. Mai 2026 um 8.00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im zweiten Quartal sowie über den Ausblick für das dritte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results verfügbar sein.

Die aktuelle Q2-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Infineon-Finanzkalender (*vorläufig)

18.5.2026 JPM Global TMT Conference, Boston

20.5.2026 Berenberg European Conference, New York

20.5.2026 UBS Technology, Media and Internet Conference, London

21.5.2026 JPM TMT Conference, London

27.5.2026 DB Access Championship Conference, Frankfurt

2.6.2026 Bank Pekao Technology & Consumer Conference, virtuell

2.6.2026 BofA Global Tech Conference, San Francisco

2. – 3.6.2026 BNP Paribas CEO Conference, Paris

8.6.2026 Barclays EMEA Technology Conference, London

9.6.2026 BofA C-Suite TMT Conference, London

9.6.2026 PCIM, Nürnberg

23.6.2026 Jefferies German & Swiss Corporate Conference, Baden-Baden

5.8.2026* Presseinformation zu den Ergebnissen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026

10.11.2026* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infineon.com/de

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H I N W E I S

Die verkürzte Konzern-Bilanz, die verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung werden nach Maßgabe des IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Die nach IAS 34 geforderten ausgewählten erläuternden Anhangangaben werden nicht gemacht.

Es werden dieselben Rechnungslegungsmethoden wie im letzten veröffentlichten Konzernabschluss zum 30. September 2024 angewendet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet die Anwendung neuer sowie überarbeiteter Standards und Interpretationen, die unterjährig Gültigkeit entfaltet haben, sowie die Änderung einer Rechnungslegungsmethode zum 1. Oktober 2024 in Bezug auf bestimmte Aufwendungen, die nunmehr in den Forschungs- und Entwicklungskosten statt in den Umsatzkosten erfasst werden.

Die Konzernquartalsmitteilung wird unter Beachtung von §53 BörsO FWB erstellt.

Die Konzernquartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzernquartalsmitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Konzernquartalsmitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft.

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Andre Tauber, Media Relations, Tel.: +49 89 234-23888

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