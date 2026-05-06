EQS-News: Bizcap führt Kreditlinie in Europa ein, um der wachsenden Nachfrage von KMU gerecht zu werden

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Bizcap führt Kreditlinie in Europa ein, um der wachsenden Nachfrage von KMU gerecht zu werden



07.05.2026 / 00:40 CET/CEST

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MÜNCHEN, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa können nun dank einer flexiblen Kreditlinie von Bizcap mit schneller Bearbeitung Finanzmittel in Höhe von bis zu 500.000 € in Anspruch nehmen.

Die Kreditlinie soll Unternehmen dabei unterstützen, ihren Cashflow zu steuern, saisonale Schwankungen auszugleichen und Wachstumschancen zu nutzen. Die neue Fazilität ermöglicht eine Einrichtung innerhalb von zwei bis drei Tagen, gefolgt von einem fortlaufenden Zugang zu Finanzmitteln nach Bedarf.

Der Geschäftskredit von Bizcap bietet KMU eine flexiblere Finanzierungslösung als viele herkömmliche Kreditprodukte, mit flexiblen Inanspruchnahmen und Rückzahlungen, die auf den Cashflow des Unternehmens abgestimmt sind. Unternehmen zahlen nur für die Mittel, die sie tatsächlich in Anspruch nehmen, und sobald die Kreditlinie eingerichtet ist, können sie bei Bedarf auf Kapital zugreifen, ohne jedes Mal einen neuen Antrag stellen zu müssen.

Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund eines starken Einstiegs von Bizcap in Europa, nachdem das Unternehmen im Juli 2025 in Luxemburg startete und im Oktober 2025 seine Kreditvergabe auf Deutschland ausweitete, wo es bereits im ersten Monat der Kreditvergabe Finanzierungen in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro ermöglichte. Bizcap hat Deutschland als seine bislang erfolgreichste internationale Expansion bezeichnet und dabei die hervorragende Produkt-Markt-Passung sowie die Wirksamkeit seiner partnerschaftsorientierten Strategie in Europa hervorgehoben.

„Europa hat positiv auf den schnellen, flexiblen und transparenten Finanzierungsansatz von Bizcap reagiert, und genau deshalb ist die Einführung dieser Kreditlinie von Bedeutung", sagte Laura Schlag, geschäftsführende Gesellschafterin von Bizcap Europe.

„Unsere ersten Erfolge in Luxemburg und Deutschland haben uns gezeigt, dass bei KMU eindeutig Bedarf an Finanzierungen besteht, die mit der Geschwindigkeit des Geschäftslebens Schritt halten. Mit unserer Kreditlinie können Unternehmen bei Bedarf auf Kapital zugreifen, nur den benötigten Betrag in Anspruch nehmen und die Kontrolle über ihren Cashflow behalten."

„Für viele KMU entsteht der Finanzierungsbedarf nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er schwankt je nach Wareneinkäufen, Zahlungen an Lieferanten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerverpflichtungen und Wachstumschancen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dieser Realität mit Flexibilität, Schnelligkeit und Transparenz gerecht zu werden."

Die Kreditlinie von Bizcap hat sich bereits auf anderen internationalen Märkten bewährt, wo das Produkt bei KMU, die auf der Suche nach zuverlässigem Betriebskapital und wiederkehrendem Zugang zu Finanzmitteln sind, großen Anklang gefunden hat. Die Expansion nach Europa spiegelt die übergeordnete Strategie von Bizcap wider, praktische und flexible Unternehmensfinanzierungen für unterversorgte KMU-Märkte bereitzustellen.

Albert Gahfi, globaler Mitgeschäftsführer von Bizcap, erklärte, die Einführung der Kreditlinie in Europa spiegele sowohl die Marktnachfrage als auch das Vertrauen von Bizcap in das langfristige Potenzial der Region wider.

Er erklärte: „Wir haben in Luxemburg und Deutschland gesehen, wie positiv KMU und Partner reagieren, wenn die Finanzierung schnell und transparent erfolgt und sich an den tatsächlichen geschäftlichen Bedürfnissen orientiert."

„Die Einführung unserer Kreditlinie in Europa ist ein logischer nächster Schritt. Sie bietet Unternehmen eine dauerhafte Kapitalquelle, auf die sie zurückgreifen können, sobald sich Chancen ergeben, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen."

„Unser Modell ist darauf ausgelegt, schnell zu handeln, aber auch darauf, Unternehmen wirklich zu verstehen. Wir blicken über starre Bewertungsraster hinaus und beurteilen die finanzielle Gesamtlage. Dadurch können wir ein breiteres Spektrum an KMU mit praktischen und verantwortungsvollen Finanzierungslösungen unterstützen."

Dieser umfassendere Ansatz bei der Kreditvergabe und der Fokus von Bizcap auf die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit der Unternehmen sind Themen, die das Unternehmen bei seiner Markteinführung in Europa besonders hervorgehoben hat.

Bizcap arbeitet in allen seinen Märkten eng mit Beratern, Maklern und Partnern zusammen, um Finanzierungslösungen für ein breiteres Spektrum an Geschäftskunden bereitzustellen. In Europa hat dieser partnerschaftliche Ansatz bereits in der Anfangsphase des Unternehmens eine wichtige Rolle gespielt; laut Bizcap waren Vertrauen, Glaubwürdigkeit und enge Beziehungen zu Maklern ausschlaggebend für die Ergebnisse im ersten Monat.

Bizcap bietet ausgewählten Beratern die Möglichkeit, ihren Kunden diese Lösung anzubieten. Interessierte Berater können eine E-Mail an partners@bizcap.eu senden oder über ihre Website Partner werden.

Cision

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