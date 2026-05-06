EQS-News: Die MAKTEK Eurasia 2026 positioniert die Türkei als Produktionsstandort

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Die MAKTEK Eurasia 2026 positioniert die Türkei als Produktionsstandort



06.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Die MAKTEK Eurasia 2026 bringt internationale Hersteller in Istanbul zusammen und unterstreicht die wachsende Rolle der Türkei als strategischer Produktionsstandort für die europäische Industrie.

Istanbul, Türkei — Die MAKTEK Eurasia 2026 findet im Herbst in Istanbul statt und bringt Hersteller, Technologieanbieter und Handelsdelegationen aus ganz Europa und Eurasien zusammen. Die Messe gilt als eine der umfassendsten Industrieausstellungen der Region und findet vom 28. September bis 2. Oktober 2026 täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr und am 3. Oktober von 10:00 bis 18:00 Uhr im Tüyap Fair and Congress Center statt.

Die MAKTEK Eurasia 2026 präsentiert nicht nur neue Technologien, sondern dient auch als Veranstaltung für grenzüberschreitende Geschäftspartnerschaften. Die Messe unterstreicht die wachsende Bedeutung der Türkei als Produktions- und Logistikstandort in globalen Industrienetzwerken.

Die von der Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in Zusammenarbeit mit dem Verband der Werkzeugmaschinenindustrie und Unternehmer (TİAD) organisierte und vom Verband der türkischen Maschinenhersteller (MİB) sowie dem türkischen Handelsministerium unterstützte Messe konzentriert sich auf Werkzeugmaschinen, digitale Produktionssysteme und moderne Fertigungstechnologien.

Klare Botschaft zur Produktionskapazität der Türkei

Die globale Fertigungsindustrie befindet sich in einem strukturellen Wandel. Steigende Energie- und Lohnkosten in Europa sowie Störungen in den Lieferketten und geopolitische Risiken in Asien, veranlassen Unternehmen, ihre Produktionsstrategien zu überdenken. Industrieunternehmen legen zunehmend Wert auf Resilienz, Nähe und operative Flexibilität.

„Vor diesem Hintergrund gewinnen neue Produktionskorridore an strategischer Bedeutung. Der Wandel betrifft nicht nur Kosteneffizienz, sondern auch stabile Logistikrouten, Fachkräftezugang und die regulatorische Angleichung an die europäischen Märkte“, sagte İlhan Ersözlü, Geschäftsführer von Tüyap Fairs Production Inc.

„In diesem Kontext unterstreicht die MAKTEK Eurasia 2026 die Produktionskapazität, die Logistikfähigkeiten, die qualifizierten Arbeitskräfte und die wettbewerbsfähige Kostenstruktur der Türkei und positioniert das Land als eine attraktive Alternative in sich wandelnden Lieferketten.“

Wachsende Bedeutung für die Industrie in Europa und Deutschland

Als größte Industrienation Europas ist Deutschland weiterhin stark auf die Fertigungsindustrie angewiesen, die einen wesentlichen Anteil der Wirtschaftsleistung darstellt. Gleichzeitig prüfen deutsche Unternehmen verstärkt alternative Produktionsstandorte, die Nähe zu europäischen Märkten und stabile Logistikbedingungen bieten.

„Die Position der Türkei innerhalb der EU-Zollunion für Industriegüter sowie ihre geografische Nähe zu Europa machen sie Teil dieser strategischen Überlegungen. Der Zugang zu mehreren regionalen Märkten und die etablierte industrielle Infrastruktur steigern ihre Attraktivität für internationale Hersteller“, erklärte er.

Fertigungstechnologien der nächsten Generation

Die MAKTEK Eurasia 2026 präsentiert Fertigungstechnologien der nächsten Generation unter dem Motto „DAHA“, das mehr bedeutet und für schnellere, effizientere und präzisere Fertigungsprozesse steht.

Die Messe präsentiert ein breites Spektrum an Technologien, darunter CNC-Werkzeugmaschinen, Blechbearbeitungssysteme, Robotik, Automatisierungsplattformen und digitale Fertigungslösungen.

Industrie 4.0 und aufkommende 5.0-Industrieanwendungen spielen dabei eine zentrale Rolle, mit Fokus auf digitale Zwillinge, datengetriebene Produktionsmodelle und integrierte Fertigungssysteme.

Ein neues Messeerlebnis mit MAKTEKVERSE

Ein zentrales Merkmal der Ausgabe 2026 ist die Einführung des MAKTEKVERSE-Konzepts, das über traditionelle Messeformate hinausgeht.

Innerhalb dieses Rahmens präsentiert der Bereich „Tech-Force“ Projekte von Studierenden, Start-ups und Ingenieuren, während im Bereich „Effect-Force“ Wissensaustausch und Branchengespräche stattfinden.

Dieser Ansatz spiegelt den Wandel zu interaktiven, erlebnisorientierten Industrieveranstaltungen wider, die Innovation, Talentförderung und Zusammenarbeit verbinden.

Treffpunkt der internationalen Fertigungsindustrie

Die MAKTEK Eurasia 2026 verzeichnet bereits vor ihrer Eröffnung eine hohe Nachfrage. Mehr als 52 % der Ausstellungsfläche wurden innerhalb der ersten 45 Tage reserviert und die Auslastung dürfte weiter steigen, sobald frühe Vereinbarungen abgeschlossen sind. Bewerbungen sowohl internationaler als auch inländischer Unternehmen sowie zusätzliche Flächenanfragen deuten auf ein anhaltendes Wachstum bei Beteiligung und Interesse hin.

Begleitend zur Messe sind Partnerlandprogramme, Delegationstreffen und B2B-Sessions geplant, um den grenzüberschreitenden Handel und die Zusammenarbeit zwischen europäischen und eurasischen Herstellern zu fördern.

Die MAKTEK Eurasia 2026 gilt als wichtiger Treffpunkt der internationalen Fertigungsindustrie und bietet eine Plattform für Technologietransfer, Geschäftsentwicklung und nachhaltige Industriepartnerschaften.



Kontakt: Emirhan Boyacı | emirhanboyaci@tuyap.com.tr

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