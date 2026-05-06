EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Zugang für alle Investoren über FINEXITY Access

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Finexity AG: FINEXITY Group beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Zugang für alle Investoren über FINEXITY Access



06.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Bis zu EUR 7,4 Mio. Eigenkapital für Skalierung zur regulierten Börseninfrastruktur

Attraktiver Bezugspreis von EUR 36,00 je Stückaktie bei bestehendem Bezugsrecht (6:1)

Erstmals Zugang auch für Nicht-Aktionäre über KI-gestützte Zeichnungsstrecke

Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat am heutigen Tag den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Einräumung des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Finexity AG durch Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Finexity AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR 1.234.670 um bis zu EUR 205.778 auf bis zu EUR 1.440.448 erhöht werden. Die Bezugsfrist beginnt am 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) und endet am 22. Mai 2026 (12:00 Uhr). Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 4 WpPG.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 6:1 festgelegt, d.h. sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 36,00 je neue Aktie betragen. Ein Überbezug ist möglich. Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 7.408.008,00.

Nicht durch die Aktionäre bezogene Aktien werden in der Zeit vom 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) bis zum 08. Juni 2026 (24:00 Uhr) öffentlich zum Bezugspreis angeboten. Interessierte Investoren können ihren Zeichnungswunsch über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke (FINEXITY Access) auf der Homepage der FINEXITY Group abgeben. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000,00 Euro. Die zugeteilten Aktien werden im Wege des Depotübertrags auf die Depots der Zeichner übertragen.

„Diese Kapitalerhöhung ist ein klares Signal: FINEXITY ist auf dem Weg von einer OTC-Plattform zur regulierten Börseninfrastruktur mit skalierbaren Umsatzpotenzial. Die Mittel fließen insbesondere in den weiteren Aufbau unserer Technologie und Lizenzstruktur, schaffen aber auch die Flexibilität für weiteren strategischen Ausbau, die diesen Weg beschleunigen. Wir bauen die Kapitalmarktinfrastruktur, die Europa für tokenisierte Wertpapiere braucht“, erklärt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group.

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https://www.finexity-group.com/capital-increase-2026

im Bereich „Capital Increase“ veröffentlicht.

Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

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