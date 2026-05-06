EQS-News: Hello Paris bestellt mit IVU.rail erfolgreich Zugtrassen für den Fahrplan 2027

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Hello Paris bestellt mit IVU.rail erfolgreich Zugtrassen für den Fahrplan 2027



06.05.2026 / 12:21 CET/CEST

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Hello Paris, das von Keolis und RATP Dev geführte Konsortium, das den CDG Express betreibt, hat die Bestellung aller Zugtrassen für seinen Fahrplan 2027 mithilfe der Softwarelösung IVU.rail der IVU Traffic Technologies AG erfolgreich abgeschlossen. Damit ist Hello Paris das erste Eisenbahnunternehmen in Frankreich, das Trassen nach dem neuen europäischen Standard TSI Telematics bestellt hat.

TSI Telematics (TSI TEL), der Nachfolger von TSI TAF und TSI TAP, steht für die nächste Generation interoperabler Telematikstandards im europäischen Eisenbahnverkehr. Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt bei der Planung und Vorbereitung der bevorstehenden Inbetriebnahme des CDG Express im März 2027. Für den Fahrplan 2027 hat Hello Paris rund 300 Zugtrassen bestellt, die im gesamten Jahr etwa 57.000 Züge abdecken und täglich 152 kommerzielle sowie vier nicht-kommerzielle Fahrten umfassen. Das zeigt, wie belastbar und effizient IVU.rail auch komplexe Fahrplananforderungen großer Eisenbahnunternehmen unterstützt.

„Der erfolgreiche Abschluss dieser Trassenbestellung, die erstmals in Frankreich nach dem TSI-Telematik-Standard durchgeführt wurde, macht Hello Paris Services stolz und stärkt unsere Position in der französischen Eisenbahnlandschaft“, sagt Malcolm Urie, Betriebsleiter bei Hello Paris Services. „Diese technologische Premiere zeugt von der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Hello Paris und der IVU sowie von der Robustheit der IVU.rail-Lösung. Sie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem modernen, zuverlässigen und leistungsstarken Angebot zwischen Paris und dem Flughafen Charles de Gaulle.“

„Die reibungslose Vergabe der Zugtrassen für den Fahrplan 2027 des CDG Express wurde durch die enge Zusammenarbeit der Teams von Hello Paris, der IVU und SNCF Réseau ermöglicht. Der agile und lösungsorientierte Ansatz war bei dieser ersten Umsetzung in Frankreich entscheidend. Mit IVU.rail läuft der Trassenbestellungsprozess nun automatisiert, vollständig integriert und skalierbar über das gesamte Fahrplanjahr hinweg“, ergänzt Martin Schilling, Leiter Internationale Bahnprojekte bei IVU Traffic Technologies.

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