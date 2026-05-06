EQS-News: HENSOLDT startet mit Rekord-Auftragseingang und steigender Profitabilität in das Geschäftsjahr 2026

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HENSOLDT startet mit Rekord-Auftragseingang und steigender Profitabilität in das Geschäftsjahr 2026



06.05.2026 / 06:30 CET/CEST

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HENSOLDT startet mit Rekord-Auftragseingang und steigender Profitabilität in das Geschäftsjahr 2026

Auftragseingang mehr als verdoppelt auf 1.483 Mio. EUR (Vorjahr: 701 Mio. EUR)

Auftragsbestand mit 9.801 Mio. EUR auf neuem Rekordniveau (Vorjahr: 6.929 Mio. EUR)

Umsatz steigt um über 25% auf 496 Mio. EUR (Vorjahr: 395 Mio. EUR), davon 15% im Kernumsatz

Book-to-Bill-Verhältnis bei 3,0x (Vorjahr: 1,8x)

Bereinigtes EBITDA wächst deutlich auf 44 Mio. EUR (Vorjahr: 30 Mio. EUR)

Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 8,9% (Vorjahr: 7,6%)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 in allen Kennzahlen bestätigt

Taufkirchen, 6. Mai 2026

– Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) ist mit starkem operativem Rückenwind in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und hat ihren Wachstumskurs spürbar beschleunigt. Der Auftragseingang war mit 1.483 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Haupttreiber waren Aufträge zur Ausstattung der Plattformen Schakal und Puma sowie Vertragserweiterungen für Eurofighter Mk1-Radare. Der Auftragsbestand wuchs um 41% auf einen neuen Rekordwert von 9.801 Mio. EUR.

Der Umsatz stieg in beiden Segmenten auf insgesamt 496 Mio. EUR. Dies bedeutet ein Plus von 15% im Kerngeschäft. Das außergewöhnlich hohe Book-to-Bill von 3,0x reflektiert nicht nur Großauftragseffekte, sondern auch die strukturell erhöhte Nachfrage in zentralen europäischen Fähigkeitsfeldern. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 44 Mio. EUR und übertraf den Vorjahreswert um 46,7%. Ausschlaggebend war das höhere Umsatzvolumen. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich infolgedessen von 7,6% auf 8,9%.

Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, erklärt: „Mit der neuen deutschen Militärstrategie wird schwarz auf weiß sichtbar, dass Verteidigungsfähigkeit heute neu gedacht wird – vernetzter, softwarebasierter und zugleich mit deutlich höherem Anspruch an industrielle Verfügbarkeit. Für uns ist das nicht nur ein strategisches Signal, sondern zunehmend konkrete Nachfrage. Unser starkes erstes Quartal zeigt, wie sich diese Entwicklung bereits in Programmen und Beschaffungen niederschlägt. Gleichzeitig wird deutlich: Der Erfolg von HENSOLDT basiert auf unserer Fähigkeit Spitzentechnologie zu liefern und diese in industriellem Maßstab bereitzustellen. Genau auf diese Skalierungsfähigkeit haben wir HENSOLDT ausgerichtet – und sehen uns damit in einer starken Position für die kommenden Jahre.“

Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: „Unser Rekordauftragsbestand von nahezu 10 Mrd. EUR schafft eine hohe Visibilität und bildet die Grundlage für weiteres Wachstum. Gleichzeitig haben wir unsere Profitabilität deutlich gesteigert, vor allem das Segment Optronics zeigt – getragen von höheren Volumina – eine besonders starke Ergebnisentwicklung. Mit gezielten Vorinvestitionen haben wir antizipiert und den Weg für diese Entwicklung bereitet. Darüber hinaus stärken wir mit strategischen Schritten wie der Übernahme von Nedinsco unsere Basis für die kommenden Jahre. Angesichts der strukturell gewachsenen Nachfrage und eines anhaltend hohen Auftragseingangs bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 in allen relevanten Kennzahlen.“

Optronics mit kräftigem Wachstum und deutlicher Margenverbesserung

Das Segment Optronics verzeichnete in ersten drei Monaten 2026 einen signifikanten Anstieg des Auftragseingangs. Diese Entwicklung wurde vor allem durch Großaufträge in der Produktlinie Ground Based Systems getragen. Auch der Umsatz stieg deutlich, wobei hier die frühzeitig getätigten Investitionen zunehmend Wirkung zeigten. Das bereinigte EBITDA stieg von 1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 12 Mio. EUR, die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 1,3% auf 12,2%. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf Volumeneffekte.

Sensors: Stabile Entwicklung bei Aufträgen und Profitabilität

Im Segment Sensors wurde der ebenfalls gestiegene Auftragseingang durch die Division Radar & Electromagnetic Warfare getragen, während für den höheren Umsatz in erster Linie das Wachstum im Kerngeschäft verantwortlich war. Das bereinigte EBITDA verzeichnete ein Wachstum von 10%, was vor allem auf das gesteigerte Volumen zurückzuführen ist. Gegenläufig wirkten temporäre Pass-Through-Effekte sowie erhöhte, geplante Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Bereich Software-Defined-Defence.

HENSOLDT übernimmt Nedinsco

Im März 2026 hat HENSOLDT eine Vereinbarung zur Übernahme des niederländischen Optronik-Spezialisten Nedinsco unterzeichnet und sichert mit der Transaktion kritische Lieferketten ab. Zudem stärkt der Erwerb von Nedinsco die technologischen Fähigkeiten in einem strategisch relevanten Segment und unterstützt den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten. Nedinsco hat Standorte in Venlo und Eindhoven, beschäftigt rund 140 Mitarbeiter und entwickelt und fertigt elektrooptische Sensorsysteme, darunter Periskope, Fahrer-Sichtsysteme und Subsysteme für optronische Sensoreinheiten.

Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2026 bestätigt

HENSOLDT rechnet für das laufende Jahr mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und bestätigt angesichts einer unverändert konservativen Planung bei Projektmeilensteinen und der Dynamik im Hochlauf seine Prognose für alle relevanten Kennzahlen. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von etwa 2.750 Mio. EUR sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x bis 2,0x. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 18,5% bis 19,0% liegen. Die anhaltend hohen Investitionen in europäische Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten sorgen weiterhin für eine robuste Nachfrage nach Produkten und Lösungen von HENSOLDT.

Kennzahlen

Millionen EUR 3M 2026 3M 2025 Umsatz 496 395 Bereinigtes EBITDA 44 30 Bereinigte EBITDA-Marge 8,9% 7,6% Auftragseingang 1.483 701 Auftragsbestand 9.801 6.929 Book-to-Bill-Verhältnis 3,0x 1,8x Bereinigter Free Cashflow -95 -107

Die HENSOLDT-Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 ist auf der Investor Relations Website der HENSOLDT AG abrufbar. Die Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden am 31. Juli 2026 veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung der HENSOLDT AG findet am Freitag, den 22. Mai 2026 statt.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes europäisches Hightech-Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie mit Sitz in Taufkirchen bei München. Das Unternehmen entwickelt Sensorlösungen, Elektronik und Software für die Bereiche Luft, Land, See, Cyber und Weltraum und unterstützt Streitkräfte weltweit dabei, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und fundierte operative Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in missionskritischer Sensorik verbindet HENSOLDT Radar-, Optronik-, Elektronik- und Cyberkompetenzen mit datengetriebener Software und künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Sensordaten aus unterschiedlichen Plattformen und Domänen zu integrieren, zu analysieren und zu einem verlässlichen Lagebild zu fusionieren. Damit hat sich HENSOLDT vom klassischen Sensoranbieter zu einem Systemintegrator der neuen Generation – einem „Neo-Systemhaus“, das vernetzte, softwaredefinierte Verteidigungsfähigkeiten ermöglicht und Informationsüberlegenheit im Einsatz unterstützt, entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HENSOLDT mit rund 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

www.hensoldt.net

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