EQS-News: Huawei SPN unterstützt Yunnan Power Grid beim Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Trägernetzes der nächsten Generation

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Huawei SPN unterstützt Yunnan Power Grid beim Aufbau eines Hochgeschwindigkeits-Trägernetzes der nächsten Generation



06.05.2026 / 13:25 CET/CEST

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KUNMING, China, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Als wichtiger Energieknotenpunkt im Südwesten Chinas ist die Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) für die groß angelegte Übertragung sauberer Energie und den Ausbau intelligenter Stromnetze zuständig. Das komplexe Gelände der Region und die langen Übertragungsleitungen haben diese Transformation jedoch zu einer Herausforderung gemacht, wodurch die digitale und intelligente Modernisierung immer dringlicher wird. Die explosionsartige Zunahme von Produktionsdaten und die zunehmende Komplexität der Dienstszenarien verstärken diese Dringlichkeit noch weiter und stellen immer strengere Anforderungen an das zugrunde liegende Kommunikations-Trägernetz.

Herausforderungen beim Netztransport im Rahmen der digitalen und intelligenten Transformation der Energiewirtschaft Um diese Probleme anzugehen, hat sich Yunnan Power Grid für SPN entschieden, um die Weiterentwicklung seines Trägernetzes der nächsten Generation voranzutreiben, und hat dies sowohl in den 14. als auch in den 15. Fünfjahresplan aufgenommen. Das Unternehmen hat die Technologie schrittweise in großem Maßstab in 16 Städten eingeführt und damit eine Kommunikationsgrundlage für die nächsten zwei Jahrzehnte geschaffen. Bei dieser strategischen Modernisierung der Stromversorgungsdienste hat sich Huawei als wichtiger Partner etabliert.

Doppelte Vorteile: Ultimatives Erlebnis und langfristiger Wert Seit dem Pilotprojekt im Jahr 2022 hat sich SPN von einem technischen Test zu einer Standardarchitektur in der gesamten Provinz Yunnan entwickelt. Mit dem Einsatz von SPN in Zhaotong und Pu'er entfaltet das Trägernetz der nächsten Generation nun seinen vollen Wert.

Zunächst wurde der Bandbreitenengpass beseitigt. Das SPN-Trägernetz der nächsten Generation löst Bandbreitenengpässe, indem es die Kapazitätsgrenze von 155 Mbit/s bis 10 Gbit/s durchbricht. SPN-Geräte erhöhen die Bandbreite der Zugangsebene (Umspannwerke, Kraftwerke, Kundenzentren) auf 1 Gbit/s und erfüllen damit die Standards des China Southern Power Grid. Die Aggregations- und Kernschichten lassen sich je nach Standort und Dienstumfang auf 50 Gbit/s oder 100 Gbit/s skalieren. Die Lösung ermöglicht fein granulierte 10-Mbit/s-Hard-Pipes für die durchgängige Isolierung privater Stromleitungen, unterstützt Dienste mit hoher Bandbreite wie Videoübertragung und gewährleistet eine reibungslose Weiterentwicklung.

Zweitens hat die Bandbreitenerweiterung die Effizienz bei Inspektion und Wartung deutlich verbessert. Die SPN-Lösung von Huawei ermöglicht eine Echtzeit-SLA-Überwachung (Latenz, Paketverlust) und eine Fehlerlokalisierung innerhalb von Minuten, wodurch die Wartungskosten im Zusammenhang mit Ausfällen von SDH-Geräten gesenkt werden. Beim Qujing Power Supply Bureau sank die Dauer einer einzelnen Inspektion von 30 auf 3 Minuten und die eines vollständigen Wartungszyklus von über 7 Stunden auf 21 Minuten. Das O&M-Zentrum erkennt nun größere Defekte über voreingestellte Überwachungspunkte 15 Tage früher. Innerhalb von sechs Monaten sank die Anzahl der Vor-Ort-Besuche von 112 auf 61 – eine Reduzierung um 45,54 %.

Drittens wurde der Intelligenzgrad des Diensttransports erheblich verbessert. Die SPN-Lösung von Huawei unterstützt vielfältige Stromversorgungsdienste – von latenzempfindlicher Fernschutz- und Dispatching-Technik bis hin zu datenintensiven Videodiensten – mit zuverlässiger Übertragung. Mithilfe von FlexE-Hard- und Soft-Slicing gewährleistet sie eine strikte Isolierung zwischen den Diensten und verbessert gleichzeitig die Wiederverwendung von Bandbreite. IPv4/IPv6-Dual-Stack ermöglicht eine flexible lokale Weiterleitung und einen einfachen IoT-Zugang, beispielsweise für die Überwachung von Übertragungsleitungen und die Integration von Erzeugung, Netz, Last und Speicherung.

Schließlich bietet SPN langfristigen Investitionsschutz. Die Weiterentwicklung von 25 Gbit/s auf 400 Gbit/s kann durch kostengünstige Upgrades unterstützt werden, wodurch wiederholte Bauarbeiten vermieden werden.

Detaillierte Lösungen finden Sie auf unserer offiziellen Website: https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202604-yunnan-power-grid-spn

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Cision

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