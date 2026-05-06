EQS-News: MHP Hotel AG: Eigenmarke MOOONs startet Expansion – Erstes MOOONS Hotel in Deutschland entsteht in zentraler Lage in Frankfurt am Main

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MHP Hotel AG: Eigenmarke MOOONs startet Expansion – Erstes MOOONS Hotel in Deutschland entsteht in zentraler Lage in Frankfurt am Main



06.05.2026 / 08:55 CET/CEST

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Deutlich über 200 Zimmer, weiterentwickeltes Design- und Raumkonzept sowie Full-Service-F&B-Angebot

Eröffnung für 2029 geplant – langfristiger Pachtvertrag mit Rock Capital Group geschlossen

Strategischer Ausbau der Eigenmarke MOOONS an weiteren Standorten geplant – zweites Wachstumsfeld im Drei-Säulen-Geschäftsmodell der MHP Hotel AG

Projizierter Jahresumsatz im stabilisierten Betrieb: rund 12 bis 14 Mio. Euro

München, 6. Mai 2026 –Die MHP Hotel AG (DE000A3E5C24) treibt die Weiterentwicklung ihrer margenstarken Eigenmarke MOOONS voran und hat heute einen langfristigen Pachtvertrag mit der Rock Capital Group für einen Standort in Frankfurt am Main unterzeichnet. Damit setzt MHP einen weiteren strategischen Wachstumsschritt und bringt die Eigenmarke erstmals auf den deutschen Markt. Das neue Hotel entsteht in zentraler Lage in der Stiftstraße 30, direkt am Eschenheimer Tor, und soll 2029 eröffnen.



Das MOOONS Frankfurt mit deutlich über 200 Zimmern wird im Upscale-Segment positioniert und kombiniert ein designorientiertes Boutique-Lifestyle-Konzept mit Full-Service-Angebot mit einem effizienten, skalierbaren Betriebsmodell. Neben einem Fitnessbereich ist eine öffentlich zugängliche Bar mit integriertem F&B-Konzept vorgesehen. Die Immobilie wird im Rahmen einer umfassenden Revitalisierung von einer Büroimmobilie in ein Hotel konvertiert und um zwei zusätzliche Etagen erweitert. Projektentwickler und Eigentümer ist die Rock Capital Group mit Sitz in Grünwald bei München. Die architektonische Planung verantwortet TLBS Architekten, das Interior Design stammt vom Münchner Architektur- und Designstudio Hildmannwilke.



Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG: „Mit MOOONS verfügen wir über eine eigenständige, skalierbare Markenplattform mit attraktivem Renditeprofil. Mit dem MOOONS Vienna haben wir unter anspruchsvollen Marktbedingungen gezeigt, dass unser Konzept wirtschaftlich tragfähig ist. Es ist uns gelungen, das Markenprofil und die Systemlandschaft unserer Eigenmarke MOOONS deutlich zu schärfen. Mit einer zukünftig erwarteten Umsatzrendite von 8 bis 10 Prozent im stabilisierten Betrieb unterstreichen wir die Ertragskraft und Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells – ein klarer Impuls für das weitere Wachstum der Marke.“



Proof of Concept als Grundlage für weiteres Wachstum

Das erste MOOONS Hotel in Wien hat seit seiner Eröffnung im Jahr 2021 als bewusst eigenständige Marke ohne Franchise-Bindung die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts bestätigt. Die positiven Ergebnisse bilden die Grundlage für die geplante Expansion der Marke. Ziel ist es, MOOONS künftig an weiteren Standorten in Deutschland und Europa zu etablieren und damit die eigene Markenplattform als strategische Ergänzung zu den bestehenden Franchise-Partnerschaften weiter auszubauen. MOOONS bildet dabei das zweite von drei Wachstumsfeldern im Geschäftsmodell der MHP Hotel AG – neben dem Kerngeschäft als Franchisenehmer internationaler Premium- und Luxusmarken sowie Co-Investments in selbst gemanagte Hotelimmobilien.



Mit MOOONS baut MHP eine eigenständige, skalierbare Markenplattform im europäischen Boutique-Lifestyle-Segment auf, welche im stabilisierten Zustand zu einer strategischen Margenoptimierung über den gesamten Konzern führt. Das Konzept kombiniert ein designorientiertes Gästeerlebnis mit einer schlanken Kostenstruktur und hoher operativer Effizienz. Ein zentrales Element sind intelligente Zimmerlayouts, die sich flexibel in unterschiedliche Gebäudestrukturen integrieren lassen – ein Vorteil insbesondere bei Revitalisierungs- und Umnutzungsprojekten.



Neues Raum- und Zimmerkonzept in Frankfurt

Das Zimmerkonzept für Frankfurt stellt eine Weiterentwicklung des Wiener Standorts dar: Im Mittelpunkt steht ein hochwertiges Schlafkonzept mit klarem Fokus auf Komfort und Funktionalität. Das ikonische Design des MOOONS Vienna wird dabei neu interpretiert und an die architektonischen Gegebenheiten angepasst. Runde Fenster, ein prägendes Element in Wien, sind nicht zwingend Bestandteil zukünftiger Projekte und werden durch flexible Designlösungen ersetzt.



F&B als integraler Bestandteil des Markenerlebnisses

Ein wesentlicher Markenkern des MOOONS-Konzepts ist das innovative Food-&-Beverage-Angebot. Das schlanke Betriebsmodell mit reduziertem Flächen- und Personalbedarf ist dabei bewusst als Margentreiber konzipiert: Es verbindet Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und trägt damit direkt zur Ertragskraft des Gesamtkonzepts bei. Das Angebot umfasst überwiegend vegetarische und vegane Speisen auf Bio-Basis sowie eine kuratierte Getränkekarte und ist sowohl für Hotelgäste als auch für lokale Besucher konzipiert.



Frankfurt als strategischer Schlüsselmarkt

Frankfurt am Main zählt zu den führenden Finanz- und Wirtschaftsstandorten Europas und bietet mit seiner internationalen Nachfrage im Geschäfts- und Freizeitreisesegment ideale Voraussetzungen für die Marke MOOONS. Die zentrale Lage am Eschenheimer Tor ermöglicht eine optimale Anbindung und hohe Sichtbarkeit. Mit dem JW Marriott Hotel Frankfurt betreibt MHP bereits ein Haus in unmittelbarer Nähe, wodurch operative Synergien entstehen, insbesondere bei der Erbringung zentraler Dienstleistungen. Laut Prognosen von Eastdil Secured und Property Market Analysis zählt Frankfurt mit einem erwarteten RevPAR-Wachstum von 11 % bis 2029 zu den dynamischsten Hoteldestinationen Europas und liegt damit in einer Liga mit anderen MHP-Standorten wie Wien (+17 %), München (+16 %), Berlin (+16 %) und Hamburg (+14 %). Bei den für den Frankfurter Upscale-Hotelmarkt typischen Performance-Kennziffern wird im stabilisierten Betrieb eine Umsatzbandbreite von rund 12 bis 14 Mio. Euro pro Jahr erwartet. Mit der Expansion nach Frankfurt unterstreicht MHP seinen Anspruch, MOOONS als führende europäische Boutique-Lifestyle-Marke mit klarer Renditeorientierung und hoher Skalierbarkeit zu etablieren.



Peter G. Neumann, geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group: „Wir freuen uns außerordentlich, mit der MHP und ihrer innovativen Hotelmarke MOOONS einen hochkarätigen Partner für unser innerstädtisches Grundstück in Frankfurt gewonnen zu haben. Besonders stolz macht uns, dass wir damit den ersten Standort der Marke in Deutschland nach dem erfolgreichen Start in Wien realisieren. Durch den Abschluss dieses langfristigen Mietvertrags begleiten wir die ambitionierte Deutschland-Expansion eines starken Partners und setzen gleichzeitig ein klares Zeichen für die Attraktivität unseres Standorts. Das MOOONS-Konzept passt mit seinem modernen Lifestyle-Anspruch perfekt in das pulsierende Herz der Mainmetropole.“



Christian Lealahabumrung,geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group, ergänzt: „Die Partnerschaft mit MHP ist für uns ein Meilenstein in der Entwicklung dieses zentralen Frankfurter Standorts. Dass sich die Marke MOOONS nach ihrem Erfolg in Wien nun für unser Projekt als ersten Standort in Deutschland entschieden hat, bestätigt die erstklassige Qualität und Lage des Grundstücks. Wir freuen uns sehr, diese Premiere gemeinsam mit einem so starken Partner zu realisieren und damit den Startschuss für die Expansion eines wegweisenden Hotelkonzepts im deutschen Markt zu geben.“



Juristisch wurde MHP im Rahmen der Transaktion von GSK Stockmann, München beraten. Die technische Projektbegleitung erfolgte pächterseitig durch IBCOL Real Estate, München.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Die Eröffnung eines Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 vorgesehen. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität. www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations

Maximilian Michaelsen

Senior Director Corporate Finance

MHP Hotel Group

mm@mhphotels.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: MHP Hotel AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland E-Mail: info@mhphotels.com Internet: www.mhphotels.com ISIN: DE000A3E5C24 WKN: A3E5C2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2321936

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