EQS-News: SFC Energy veröffentlicht geprüften Nachhaltigkeitsbericht 2025 – erhebliche Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen und verstärktes Engagement für Transparenz in der Berichterstattung

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SFC Energy veröffentlicht geprüften Nachhaltigkeitsbericht 2025 – erhebliche Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen und verstärktes Engagement für Transparenz in der Berichterstattung



06.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy veröffentlicht geprüften Nachhaltigkeitsbericht 2025 – erhebliche Fortschritte bei den Nachhaltigkeitszielen und verstärktes Engagement für Transparenz in der Berichterstattung

Zweiter geprüfter Nachhaltigkeitsbericht gemäß dem VSME-Rahmenwerk – Stärkung der Glaubwürdigkeit und Transparenz der Berichterstattung

ESG-Ziele werden dank erheblicher Verbesserungen bei den wichtigsten KPIs weiterhin planmäßig erreicht

CO2-Intensität bleibt trotz starker Geschäftsausweitung weitgehend stabil, was die nachhaltige Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht

Top-Rating „SME“ (B) im CDP-Ranking bestätigt die Qualität der Klimaberichterstattung und die Datenverwaltung

Gestärktes ESG-Rating-Profil spiegelt kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Governance, Transparenz und Leistungsmanagement wider

Brunnthal/München, Deutschland, 6. Mai 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, hat heute ihren zweiten geprüften VSME-Nachhaltigkeitsbericht (VSME: Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) veröffentlicht.

Dieser Nachhaltigkeitsbericht verdeutlicht die konsequente Umsetzung klar definierter ESG-Kennzahlen durch SFC, mit einem besonderen Fokus auf operative Skalierbarkeit, Transparenz und Risikomanagement. Im Jahr 2025 hat SFC seine ESG-Ziele weiter vorangetrieben: Der Anteil erneuerbarer Energien im gesamten Betrieb stieg auf 69 % (Vorjahr: 55 %), der Anteil recycelbarer Verpackungen erhöhte sich auf 74 % (Vorjahr: 56 %) und der Frauenanteil in Führungspositionen erreichte 45 % (Vorjahr: 40 %). Diese Entwicklungen unterstreichen die kontinuierlichen operativen Verbesserungen sowie die konsequente Umsetzung der ESG-Ziele.

Die absoluten Treibhausgasemissionen stiegen im Zuge des Geschäftswachstums und der internationalen Expansion, während die Emissionsintensität weitgehend stabil blieb und damit die verbesserte betriebliche Effizienz in größeren Maßstab widerspiegelt. Basierend auf extern validierten wissenschaftlichen Modellen, die mit globalen Klimarahmenwerken abgestimmt sind, bleibt SFC innerhalb seines Emissionspfads auf Kurs und damit im Einklang mit dem Pariser Abkommen.

SFC hat seit seiner Gründung mittlerweile mehr als 90.000 Brennstoffzellen verkauft. Diese Brennstoffzellensysteme tragen zur Dekarbonisierung der Energieversorgung in mobilen, stationären und netzunabhängigen Anwendungen bei. Auf Basis anwendungsspezifischer Annahmen liegen die geschätzten vermiedenen Emissionen im Bereich von 5.000 bis 8.000 tCO₂e. Diese Schätzungen beruhen auf modellierten Szenarien und können je nach Nutzungsbedingungen Schwankungen unterliegen.

Im Jahr 2025 nahm SFC erstmals am CDP-Rahmenwerk zur Offenlegung klimabezogener Informationen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU/SME) teil. Das Unternehmen erzielte ein B-Rating, das derzeit das höchstmögliche in der Kategorie „SME“ darstellt. Damit zählt SFC zu den führenden Unternehmen seiner Vergleichsgruppe und stärkt die Glaubwürdigkeit der von Kapitalmarktteilnehmern genutzten ESG-Daten. SFC verbesserte zudem sein ESG-Rating bei S&P, was die kontinuierlichen Fortschritte bei den Governance-Strukturen, der Qualität der Offenlegung und der Überwachung von ESG-Risiken unterstreicht.

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Seit ihrer Gründung verfolgt die SFC Energy AG eine klare, langfristige Vision: ‚Clean energy for generations. Anytime, anywhere‘. Unsere Produkte sind konsequent auf den globalen Übergang zu sauberer Energie ausgerichtet. Nachhaltigkeit ist daher tief in unserer Kultur und unserem Geschäftsmodell verankert und wird nicht als Zusatz betrachtet. Wir haben transparente Prozesse und robuste Governance-Strukturen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette aufgebaut, um Verantwortlichkeit und messbare ESG-Fortschritte sicherzustellen. Diese Grundlage ermöglicht es uns, verantwortungsbewusst zu skalieren und gleichzeitig hohe operative sowie nachhaltigkeitsbezogene Standards aufrechtzuerhalten. Während wir unsere globale Expansion fortsetzen, bekennen wir uns weiterhin zu international anerkannten Rahmenwerken und zur kontinuierlichen Verbesserung unserer ESG-Leistung und -Berichterstattung, mit dem Ziel, langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.“

Der vollständige, geprüfte Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



Kontakt:

SFC Energy AG

Madhumitha Ravikumar

Vice President I Group Sustainability, Risk & Compliance

E-Mail: sustainability@sfc.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2321916

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