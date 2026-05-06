Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus

Die Aktien des Wirksttoffforschers Evotec sind am Mittwochvormittag im starken Marktumfeld ins Plus gedreht. Nach dem Quartalsbericht verloren sie zunächst deutlich, hielten jedoch ihre 21-Tage-Linie. Von dort aus ging es dann über drei Prozent ins Plus. An der 100-Tage-Linie scheinen sie nun aber festzuhängen.

Analyst Stephan Wulf von Oddo BHF war nicht zufrieden mit den Resultaten. Sie seien deutlich schwächer als gedacht - in beiden Segmenten. Im Bereich Drug Discovery and Preclinical Development bieten die Hamburger frühe Wirkstoffforschungsservices, bei Just-Evotec Biologics geht es um Biologika aus lebenden Zellen. In letztgenanntem Bereich sei Evotec mit einem massiven Umsatzrückgang ergebnisseitig in die roten Zahlen gerutscht.

Wulf sieht seine vorsichtige Haltung bestätigt. Das Unternehmen setze darauf, dass die Effizienzmaßnahmen im zweiten Halbjahr greifen. Ob dies so komme, bleibe abzuwarten, so Wulf.

Evotec-Aktien haben sich vom Jahrestief bei rund vier Euro zuletzt um 38 Prozent erholt und damit den zwischenzeitlichen Verlust 2026 ausgeglichen.