Wirksttoffforscher

Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Die Aktien des Wirksttoffforschers Evotec sind am Mittwochvormittag im starken Marktumfeld ins Plus gedreht. Nach dem Quartalsbericht verloren sie zunächst deutlich, hielten jedoch ihre 21-Tage-Linie. Von dort aus ging es dann über drei Prozent ins Plus. An der 100-Tage-Linie scheinen sie nun aber festzuhängen.

Analyst Stephan Wulf von Oddo BHF war nicht zufrieden mit den Resultaten. Sie seien deutlich schwächer als gedacht - in beiden Segmenten. Im Bereich Drug Discovery and Preclinical Development bieten die Hamburger frühe Wirkstoffforschungsservices, bei Just-Evotec Biologics geht es um Biologika aus lebenden Zellen. In letztgenanntem Bereich sei Evotec mit einem massiven Umsatzrückgang ergebnisseitig in die roten Zahlen gerutscht.

Wulf sieht seine vorsichtige Haltung bestätigt. Das Unternehmen setze darauf, dass die Effizienzmaßnahmen im zweiten Halbjahr greifen. Ob dies so komme, bleibe abzuwarten, so Wulf.

Evotec-Aktien haben sich vom Jahrestief bei rund vier Euro zuletzt um 38 Prozent erholt und damit den zwischenzeitlichen Verlust 2026 ausgeglichen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Evotec
O
ODDO BHF German Equities - DR EUR DIS

Das könnte dich auch interessieren

Onlineapotheke
Redcare-Aktie erholt – Profitabilität bleibt Schwachpunktheute, 09:03 Uhr · dpa-AFX
Das Logo der Online-Apotheke Redcare auf einem Smartphone.
Gewinne vor dem Wochenende
Rekordjagd bei US-Aktien geht weiter – Apple treibt an01. Mai · dpa-AFX
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Unternehmen im Gesundheitswesen
Novo Nordisk erholen sich nach hoffnungsvollem Ausblickheute, 09:26 Uhr · dpa-AFX
Novo Nordisk erholen sich nach hoffnungsvollem Ausblick
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istheute, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen