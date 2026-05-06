EZB-Daten dämpfen Sorgen vor Lohn-Preis-Spirale

Die Entwicklung der Tariflöhne in der Euro-Zone hat sich seit Beginn des Iran-Kriegs kaum beschleunigt und verschafft der Europäischen Zentralbank (EZB) damit etwas Luft im Kampf gegen die Inflation. Dem am ‌Mittwoch veröffentlichten Indikator der EZB für die Lohnentwicklung zufolge dürften die tariflich vereinbarten Löhne in diesem Jahr um 2,6 ⁠Prozent zulegen. ⁠Der Wert entspricht der vorangegangenen Prognose von Ende März.

Die Währungshüter beobachten die Lohnentwicklung derzeit genau. Sie befürchten, dass die stark gestiegenen Energiepreise und die hohe Inflation infolge des Iran-Kriegs zu deutlich höheren Lohnforderungen führen könnten. Dies wiederum könnte ‌eine schwer zu durchbrechende Lohn-Preis-Spirale auslösen, wenn ‌Unternehmen ihre gestiegenen Lohnkosten an ihre Kunden weitergeben.

Mehrere EZB-Ratsmitglieder haben wegen der Folgen des Iran-Kriegs bereits ihre Bereitschaft zu einer Zinserhöhung ⁠bekundet. "Klar ist: Je länger der Konflikt anhält, desto größer ist ‌das Risiko, dass die Inflation erhöht ⁠bleibt, wenn die Geldpolitik nicht handelt", sagte etwa Bundesbankpräsident Joachim Nagel kürzlich.

Deshalb achten die Währungshüter ganz genau auf zwei Faktoren: Zum einen, wie stark sich ‌teure Energierohstoffe in den Verbraucherpreisen ⁠und Lohnverhandlungen niederschlagen. Zum anderen, ⁠welche Inflationsrate die Experten am Finanzmarkt, aber auch die Unternehmen und privaten Haushalte mittelfristig erwarten. "Beides ist wichtig für die zukünftige Entwicklung der Inflation", sagte Bundesbankchef Nagel. "Und auf beides kann die Geldpolitik Einfluss nehmen."

Der EZB-Rat trifft sich im Juni zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Die meisten Experten rechnen dann mit einer ersten Zinserhöhung. Zuletzt hatten die Währungshüter den Einlagensatz ⁠bei zwei Prozent belassen.