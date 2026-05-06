Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.05.2026

onvista · Uhr
RüstungE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ARM Holdings (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2026
BMWBericht 1. Quartal 2026
Daimler TruckBericht 1. Quartal 2026
Deutsche LufthansaBericht 1. Quartal 2026
EquinorBericht 1. Quartal 2026
EvotecBericht 1. Quartal 2026
HensoldtBericht 1. Quartal 2026
Kraft HeinzBericht 1. Quartal 2026
Novo NordiskBericht 1. Quartal 2026
QiagenBericht 1. Quartal 2026
Redcare PharmacyBericht 1. Quartal 2026
RENK GroupBericht 1. Quartal 2026
TeamViewerBericht 1. Quartal 2026
TeamViewerBericht 1. Quartal 2026
ZalandoBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk
Lufthansa
RENK
Hensoldt
BMW
Daimler Truck
TeamViewer
Evotec
Equinor
Redcare Pharmacy
Zalando
ARM
Kraft Heinz
Qiagen

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