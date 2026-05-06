Friedenshoffnungen und starke Bilanzen stützen Dax

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠06. Mai (Reuters) - Neue Spekulationen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges und eine Reihe starker Konzernbilanzen beflügeln den Dax. Der deutsche ‌Leitindex notierte zum Handelsstart am Mittwoch knapp ein Prozent höher bei 24.636,16 Punkten.

US-Präsident ⁠Donald ⁠Trump hatte von "großen Fortschritten" auf dem Weg zu einem "endgültigen Abkommen" mit dem Iran gesprochen und damit wieder Hoffnungen auf eine Entspannung in dem Konflikt ‌im Nahen Osten geschürt. Thomas ‌Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, zeigte sich skeptisch. "Die Börsen haben dieses Friedensszenario ⁠in den vergangenen Wochen bereits mehrfach eingepreist."

Bei ‌den Einzelwerten reagierten ⁠Anleger auf eine Reihe neu veröffentlichter Geschäftszahlen überwiegend positiv. Unternehmen wie HelloFresh, BMW, Continental, Lufthansa, Symrise, Zalando und ‌Rational legten ⁠nach Vorlage der Ergebnisse zwischen ⁠knapp zwei und fast zehn Prozent zu. Um knapp ein bis gut zwei Prozent nach unten ging es hingegen für Renk, Fresenius und Redcare Pharmacy.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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