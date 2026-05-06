Iran pocht auf umfassendes Abkommen mit USA - Trump sieht große Fortschritte

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06. Mai (Reuters) - Im ⁠Konflikt mit den USA pocht der Iran auf eine umfassende diplomatische Einigung. "Wir werden alles daransetzen, um unsere legitimen Rechte und Interessen in den Verhandlungen zu schützen", sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi iranischen Medienberichten zufolge nach einem Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi in Peking. Der Iran werde ausschließlich ein faires und umfassendes Abkommen akzeptieren. US-Präsident Donald Trump sprach am Mittwoch von großen Fortschritten und stellte eine vorübergehende Aussetzung des US-Geleitschutzeinsatzes für Handelsschiffe in der Straße von ‌Hormus in Aussicht.

Auf Trumps Angebot, den US-Marineeinsatz in der Straße von Hormus auszusetzen, ging Araghtschi nicht direkt ein. Trump hatte dies als Anreiz für eine Einigung ins Spiel gebracht zugleich aber erklärt, dass die US-Blockade iranischer Häfen fortgesetzt werde. "Wir sind übereingekommen, dass die Blockade zwar in ⁠vollem Umfang in Kraft ⁠bleibt, das Projekt Freedom jedoch für eine kurze Zeitspanne ausgesetzt wird, um zu sehen, ob das Abkommen abgeschlossen und unterzeichnet werden kann", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Die US-Marine hatte in den vergangenen Tagen versucht, die vom Iran blockierte Meerenge für die Durchfahrt von Frachtern und Tankern freizuhalten.

US-Außenminister Marco Rubio und andere hochrangige Regierungsvertreter hatten am Dienstag erklärt, dem Iran dürfe nicht die Kontrolle über den für die globale Ölversorgung und den Welthandel wichtigen Seeweg überlassen werden. Die Aussicht auf eine Entspannung drückte die Ölpreise. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 107,98 Dollar je ‌Barrel (159 Liter), nachdem sie am Dienstag um vier Prozent nachgegeben hatte. US-Öl der Sorte ‌WTI gab um 1,8 Prozent auf 100,44 Dollar nach. Der deutsche Aktien-Leitindex Dax legte zum Handelsauftakt in Frankfurt zu.

NUR NOCH "ERBSENPISTOLEN"

Trump sagte vor Journalisten im Oval Office, das iranische Militär sei so weit geschwächt, dass es nur noch mit "Erbsenpistolen" schieße. Ungeachtet des öffentlichen Säbelrasselns wolle die Regierung in Teheran Frieden. Auf Truth Social ergänzte er, es ⁠seien erhebliche Fortschritte in Richtung eines vollständigen und endgültigen Abkommens mit den Vertretern des Iran erzielt worden. Derzeit hält eine vor vier Wochen vereinbarte, brüchige ‌Waffenruhe. Am Montag hatte das US-Militär allerdings mitgeteilt, es habe mehrere kleine ⁠iranische Boote sowie Marschflugkörper und Drohnen zerstört.

USA WOLLEN MARINEKOALITION AUFBAUEN

Um die Handelswege längerfristig zu sichern, schlagen die USA ihren Partnern den Aufbau einer neuen multinationalen Marinekoalition für den Nahen Osten vor. Das Bündnis mit dem Namen "Maritime Freedom Construct" (MFC) soll einen Sicherheitsrahmen für die Zeit nach Ende des Konflikts schaffen und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus wieder ermöglichen, sobald sich die Lage stabilisiert, heißt es ‌in einem Entwurf der US-Regierung, welcher der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Das MFC soll mit ⁠einem unabhängigen französisch-britischen Marine-Einsatz zusammenarbeiten, an der rund 30 Länder ⁠beteiligt sind. Nach Ansicht einiger Staaten erfordert die Entsendung militärischer Einheiten jedoch zunächst ein Mandat der Vereinten Nationen (UN). Das MFC soll organisatorisch eigenständig bleiben, seine Einsätze aber eng mit anderen Einsatzgruppen abstimmen, heißt es in dem informellen Dokument weiter. Die Bundesregierung hat wiederholt betont, Deutschland sei bereit, sich an einem solchen Einsatz zu beteiligen. Voraussetzung sei aber ein Ende des Krieges und ein entsprechendes Mandat, das dann auch vom Bundestag gebilligt werden müsste.

Der Konflikt hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Seitdem ist die Straße von Hormus praktisch gesperrt. Der Iran drohte mit dem Einsatz von Minen, Drohnen, Raketen und Schnellbooten. Die USA reagierten mit der Blockade iranischer Häfen und der Eskortierung von Handelsschiffen. Durch die Meerenge werden normalerweise etwa 20 Prozent der weltweiten Öllieferungen transportiert. Die Sperrung hat eine globale Energiekrise ausgelöst. Die Chefin des ⁠Internationalen Währungsfonds (IWF) erklärte am Dienstag, selbst bei einem sofortigen Ende des Konflikts würde es drei bis vier Monate dauern, um die wirtschaftlichen Folgen zu bewältigen.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Raju Gopalakrishnan und Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)