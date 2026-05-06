IRW-News: ACCESS Newswire: Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. erzielt 2025 einen Rekordumsatz von 2,7 Milliarden $ im Einzelhandel und strebt 4 Milliarden $ sowie 1.500 U.S. Polo Assn.-Geschäfte an

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. erzielt 2025 einen Rekordumsatz von 2,7 Milliarden $ im Einzelhandel und strebt 4 Milliarden $ sowie 1.500 U.S. Polo Assn.-Geschäfte an

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 6. Mai 2026 / USPA Global, das Unternehmen, das U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), verwaltet, gab heute bekannt, dass die globale Sportmarke im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 2,7 Milliarden $ im weltweiten Einzelhandel erzielt hat, was die starke Dynamik auf den globalen Märkten, in den Vertriebskanälen und Produktkategorien widerspiegelt. U.S. Polo Assn. strebt das langfristige Ziel von 4 Milliarden $ Umsatz im weltweiten Einzelhandel und 1.500 Markengeschäfte weltweit an.

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Rekordwachstum und globale Dynamik

Die Rekordleistung von U.S. Polo Assn. im Jahr 2025 wurde durch die kontinuierliche Expansion sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten vorangetrieben. Nordamerika, die größte Region der Marke, verzeichnete stetige Zuwächse, während sich die starke Dynamik in Indien, dem Nahen Osten, Westeuropa und Lateinamerika fortsetzte. Aufstrebende Regionen, darunter der asiatisch-pazifische Raum und Osteuropa, trugen ebenfalls zu einem bedeutenden Wachstum der globalen, mehrere Milliarden Dollar schweren Marke bei.

Indien bleibt der wachstumsstärkste Markt für die Marke. Hier ist U.S. Polo Assn. weithin als die größte Marke für sportlich-legere Herrenbekleidung des Landes anerkannt und schlägt einen langfristigen Kurs in Richtung eines Einzelhandelsumsatzes von 1 Milliarde $ ein. Die Marke wird im Jahr 2026 zudem mehrere strategische Märkte erschließen, darunter Australien, Polen, Argentinien, Brasilien, Thailand, Vietnam und bestimmte afrikanische Märkte.

Heute ist U.S. Polo Assn. in 190 Ländern vertreten, mit rund 1.200 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäften und Tausenden weiterer Verkaufsstellen, darunter Kaufhäuser, Fachgeschäfte, Sportartikelkanäle und E-Commerce-Plattformen. U.S. Polo Assn. klettert im Einzelhandel weiter nach oben und zählt laut dem jährlichen Ranking von License Global als eine der weltweit größten lizenzierten Sportmarken neben der NFL, der MLB und der NBA zu den Top 5.

2025 war für U.S. Polo Assn. ein weiteres Meilensteinjahr, angetrieben durch strategisches globales Wachstum, konsequente Umsetzung und die Stärke unserer authentischen Verbindung zum Polosport, erklärte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet und vermarktet. Unsere Leistung trägt unserer erfolgreichen Strategie und unserer tiefen Verbundenheit mit unserem Sport Rechnung, der junge Verbraucher auf der ganzen Welt begeistert.

DTC-Expansion und globale Kampagne zum 135-jährigen Bestehen

Direct-to-Consumer-(DTC)-Kanäle waren weltweit weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor, unterstützt durch die Expansion der U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäfte, verbesserte Einkaufserlebnisse in den Filialen und ein wachsendes digitales Ökosystem.

Unsere Direct-to-Consumer-Strategie ist ein starker globaler Wachstumsmotor, da wir langfristig 1.500 U.S. Polo Assn.-Geschäfte und 100 Websites anstreben, fügte Prince hinzu. Durch Investitionen in unsere vom Sport inspirierte Einzelhandelspräsenz und unser markenbasiertes E-Commerce-Ökosystem bauen wir stärkere Kundenbeziehungen auf und fördern gleichzeitig die Größe, Konsistenz und langfristige Dynamik von U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. hat seine Einzelhandelspräsenz im Jahr 2025 ausgebaut und aufgewertet, indem weltweit Flagship-Stores und wichtige strategische Standorte mit einem verfeinerten, sportorientierten Markenkonzept optimiert wurden. Diese Geschäfte sind so gestaltet, dass sie das authentische Erbe der Marke widerspiegeln und gleichzeitig ein einheitliches und hochwertiges Einkaufserlebnis über alle Märkte hinweg bieten. Jeder Standort bietet sorgfältig kuratierte Kollektionen für Herren, Damen und Kinder, unterstützt durch modernisierte Gestaltungselemente, Storytelling und Produktpräsentation, die das Kundenengagement stärken und die globale Stärke der Marke U.S. Polo Assn. unterstreichen.

Zur weiteren Unterstützung der Strategien zur Kundenbindung führte U.S. Polo Assn. im Jahr 2025 erfolgreich eine Reihe von globalen Veranstaltungen und Markenkampagnen zum 135-jährigen Jubiläum für Sportfans und Verbraucher durch. Die Jubiläumskampagne von U.S. Polo Assn. feierte das 135-jährige Bestehen der USPA, die 1890 gegründet wurde und zu den ältesten Sportverbänden Amerikas zählt. Diese besonderen Aktionen wurden in wichtigen Märkten wie den USA, Indien, Europa, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten durchgeführt. Das ganze Jahr über erlebten die Verbraucher unvergessliche Momente mit exklusiven Polo-Events, In-Store-Veranstaltungen, digitalen Erlebnissen, Kapselkollektionen und Kooperationen mit Influencern, Polospielern und anderen Sportlern, die alle das Erbe und die Zukunft des Sports feierten.

Darüber hinaus verzeichnete die Marke auch über digitale Kanäle hinweg ein anhaltendes Rekordwachstum und betrieb über 60 Marken-E-Commerce-Websites in 20 Sprachen. Die Einführung neuer Websites, unter anderem in Norwegen, Polen, Kuwait, Albanien und Algerien, trug zusätzlich zur Dynamik bei. U.S. Polo Assn. hat seine digitale Präsenz auf den führenden Social-Media-Plattformen weiter ausgebaut und verfügt weltweit über mehr als 12 Millionen Follower, was die zusätzliche globale Dynamik unterstreicht.

Globale Präsenz im Sport

Die langjährige Partnerschaft von U.S. Polo Assn. mit ESPN, die nun bis 2026 verlängert wurde, trägt weiterhin dazu bei, das weltweite Bewusstsein für den Polosport und seine wichtigsten Veranstaltungen zu stärken. ESPN überträgt die U.S. Open Polo Championship®, die im USPA National Polo Center stattfindet und vom legendären ESPN-Kommentator Chris Fowler moderiert wird, und bringt den Sport so über lineare und digitale Plattformen zu Millionen von Haushalten. Auch andere Top-Spiele und die preisgekrönte Serie Breakaway werden auf ESPN ausgestrahlt.

Weltweit unterhält U.S. Polo Assn. weitere bedeutende Übertragungspartnerschaften, darunter mit TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten. Damit werden Elite-Polo-Turniere neben globalen Sportveranstaltungen wie Wimbledon, der Premier League im Fußball und der Indian Premier League (IPL) im Cricket platziert - was die Reichweite des Sports in wichtigen Wachstumsmärkten und bei jungen Sportbegeisterten erheblich erweitert.

Das USPA National Polo Center (NPC), die erste Adresse für diesen Sport in Nordamerika, verzeichnete während der amerikanischen High-Goal-Polosaison 2025/2026 Rekordzuschauerzahlen und ausverkaufte Sonntage, an denen von Januar bis April das beste Polo der Welt geboten wurde. Der atemberaubende Veranstaltungsort, der sich im Besitz der USPA befindet, liegt im wunderschönen Palm Beach County in Florida, erstreckt sich über 160 Acres und umfasst mehrere Rasen-Polo-Felder, gehobene Gastronomie, Tennisplätze, Stadionplätze, ein Schwimmbecken und den neu renovierten USPA Global Flagship Shop. Der USPA Shop bietet ein gehobenes Einkaufserlebnis, geprägt von der reichen Polotradition und -mode, und besticht durch eine vielfältige, kuratierte Kollektion vom Sport inspirierter und luxuriöser Artikel. Im Mittelpunkt des USPA Shop steht der Halo, ein 360-Grad-Rundbildschirm, der die spannendsten Polo-Highlights der Saison zeigt und so für ein umfassendes, immersives Erlebnis sorgt.

Ausblick

Zu Beginn des Jahres 2026 ist die Marke gut für weiteres Wachstum positioniert, unterstützt durch globale Expansion, fokussierte Umsetzung und anhaltende Verbrauchernachfrage in 190 Ländern weltweit.

U.S. Polo Assn. wird außerdem seine globale Poloshirt-Kampagne An Icon Born from the Game durchführen. Die globale Kampagne ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Poloshirts und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt. Als offizielle Sportmarke der USPA nimmt U.S. Polo Assn. einen authentischen Platz in der Geschichte des Poloshirts ein. An Icon Born from the Game wird 2026 weltweit in 190 Ländern lanciert und durch eine koordinierte, kanalübergreifende Präsenz zum Leben erweckt, die darauf ausgelegt ist, das Poloshirt von U.S. Polo Assn. überall dort unverkennbar sichtbar zu machen, wo Verbraucher mit der vom Sport inspirierten Marke in Kontakt kommen.

Unser globales Team und unsere strategischen Partner haben 2025 in den Bereichen Einzelhandel, Digital, Produkt, Marketing und Sportinitiativen außergewöhnliche Ergebnisse erzielt, sagte Prince. Ich war noch nie so zuversichtlich hinsichtlich der Entwicklung des Geschäfts von U.S. Polo Assn., während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und unsere Führungsposition stärken.

Mit anhaltender Dynamik und klarer strategischer Ausrichtung bleiben wir fest auf Kurs in Richtung unserer langfristigen Ziele, darunter ein weltweiter Einzelhandelsumsatz von über 4 Milliarden $, 1.500 U.S. Polo Assn.-Geschäfte und 100 länderspezifische Websites von U.S. Polo Assn. weltweit, schloss Prince.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - Vice President, Global PR & Communications

Tel +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake - Senior PR & Communications Specialist

Tel +001.561.530.5300 - E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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