IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna verlängert Aktienrückkaufprogramm

IRW-PRESS: Fortuna Mining Corp. : Fortuna verlängert Aktienrückkaufprogramm

Vancouver, 17. April 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (TSX: FVI) (NYSE: FSM) (Fortuna oder das Unternehmen) ( - https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-minings-ceo-on-planned-production-growth-of-65-over-the-next-24-months/ - ) gab heute bekannt, dass sein Vorstand die Verlängerung seines normalen Rückkaufprogramms (NCIB) zum Erwerb von bis zu fünf Prozent seiner am 10. April 2026 im Umlauf befindlichen Stammaktien genehmigt hat.

Insgesamt wurden bis zu 15.227.869 Stammaktien, was fünf Prozent der zum 10. April 2026 ausstehenden 304.557.387 Stammaktien des Unternehmens entspricht, zum Rückkauf ab dem 4. Mai 2026 genehmigt. Der Zeitpunkt, die Anzahl und der Wert der zurückgekauften Stammaktien hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter der aktuelle Marktpreis, die allgemeinen Geschäfts- und Marktbedingungen sowie die geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Im Rahmen des NCIB können Rückkäufe von Zeit zu Zeit über die New York Stock Exchange (NYSE) unter Verwendung verschiedener Methoden, einschließlich Käufen am offenen Markt, sowie durch alle anderen von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zugelassenen Mittel und vorbehaltlich anderer geltender gesetzlicher Anforderungen getätigt werden.

Alle im Rahmen des NCIB erworbenen Stammaktien werden eingezogen. Das NCIB beginnt am 4. Mai 2026 und läuft ab, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt:

- dem 3. Mai 2027; einem Kalenderjahr nach der Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms;

- dem Datum, an dem Fortuna die im Rahmen des NCIB zulässige Höchstzahl an Stammaktien erworben hat; oder

- dem Datum, an dem Fortuna anderweitig beschließt, keine weiteren Rückkäufe im Rahmen des NCIB mehr vorzunehmen.

Im Zusammenhang mit dem NCIB hat Fortuna mit einem benannten Makler einen Aktienrückkaufplan (ISPP) abgeschlossen, der es dem Makler ermöglicht, Stammaktien im Auftrag von Fortuna auf dem offenen Markt gemäß den Anweisungen der Geschäftsleitung zu erwerben, sofern Fortuna zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz wesentlicher nicht öffentlicher Informationen ist oder einer Sperrfrist unterliegt.

Fortuna hat zudem mit demselben benannten Makler einen automatischen Aktienrückkaufplan (ASPP) abgeschlossen, der es dem Unternehmen ermöglicht, Stammaktien im Rahmen des NCIB zurückzukaufen, wenn dies aufgrund regulatorischer Beschränkungen und üblicher Sperrfristen normalerweise nicht zulässig wäre. Gemäß dem ASPP erteilt Fortuna seinem benannten Broker während Nicht-Handelssperrfristen Anweisungen, die während der Handelssperrfrist nicht geändert oder ausgesetzt werden dürfen. Käufe durch den benannten Broker von Fortuna erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden Börsenvorschriften und Wertpapiergesetzen sowie den Bedingungen des ASPP. Alle im Rahmen des ASPP und des ISPP getätigten Käufe werden bei der Berechnung der Anzahl der im Rahmen des NCIB erworbenen Stammaktien berücksichtigt.

Fortuna ist der Ansicht, dass ihre Stammaktien von Zeit zu Zeit zu Marktpreisen gehandelt werden, die ihren zugrunde liegenden Wert nicht angemessen widerspiegeln. Daher ist der Verwaltungsrat von Fortuna der Ansicht, dass der Rückkauf von Stammaktien zum Zwecke der Einziehung - abhängig von künftigen Kursentwicklungen und anderen Faktoren - eine angemessene Verwendung der Unternehmensmittel darstellen würde.

Die tatsächliche Anzahl der zu erwerbenden Stammaktien sowie der Zeitpunkt solcher Käufe werden von Fortuna auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren festgelegt, darunter die finanzielle Performance und die Finanzflexibilität von Fortuna im Rahmen ihrer finanziellen Leitlinien, die Verfügbarkeit von frei verfügbaren Cashflows sowie der Kapitalbedarf. Das ASPP und das NCIB verpflichten das Unternehmen nicht zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Stammaktien, und das ASPP kann jederzeit nach Ermessen des Unternehmens ausgesetzt oder eingestellt werden.

Das NCIB wird gemäß der Ausnahmeregelung nach Abschnitt 4.8(3) des National Instrument 62-104 - Übernahmeangebote und Rückkaufangebote - durchgeführt und erfolgt in Übereinstimmung mit Regel 10b-18 des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die den täglichen Kauf von Stammaktien an der NYSE auf höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten vier Wochen an der NYSE begrenzt.

Das vorherige NCIB von Fortuna zum Erwerb von bis zu 15.347.999 Stammaktien läuft am 1. Mai 2026 aus. Bis zum 16. April 2026 hatte Fortuna insgesamt 3.400.000 Stammaktien auf dem offenen Markt über die NYSE zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 9,53 US-Dollar pro Stammaktie, ohne Maklergebühren, zurückgekauft. Die zurückgekauften Stammaktien wurden anschließend eingezogen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Wert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Absicht von Fortuna, das NCIB zu verlängern, sowie den Zeitpunkt, die Methoden und die Menge etwaiger Käufe von Stammaktien im Rahmen des NCIB. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, die Fortuna zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen hat, darunter: die aktuellen Rohstoffpreise, Margen und Wechselkurse, die Annahme, dass die Geschäftsbereiche von Fortuna weiterhin nachhaltige Finanzergebnisse erzielen werden und dass die künftigen Betriebsergebnisse mit der bisherigen Performance und den diesbezüglichen Erwartungen des Managements im Einklang stehen werden, die Verfügbarkeit von Barmitteln für den Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des NCIB sowie die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf ein NCIB. Oft, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, prognostiziert, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, widerspiegeln, wird, erwartet, geschätzt, enthalten, verbleibend, sein oder durch Aussagen, dass Ereignisse könnten oder sollten eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung; Unsicherheiten in Bezug auf Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltangelegenheiten, einschließlich der Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, Israel und der Hamas sowie dem Iran und Israel und den Vereinigten Staaten, und die Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Rechtsstreitigkeiten; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreserven-Schätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei die Genauigkeit der prognostizierten Gehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung und Schätzungen der Gewinnungsraten vorausgesetzt wird und diese durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unsicherheiten hinsichtlich der Produktion, der Belegschaft, des Geschäfts, des Betriebs und der Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei Mineralienpreisen, Inflation und Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, einschließlich für die Untertagebau-Methode in der Mine Séguéla; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommen wird, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie sonstige hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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