IRW-News: High Tide Inc.: High Tide erzielt über Remexian Pharma GmbH einen vierteljährlichen Vertriebsrekord von 7,6 Tonnen medizinischem Cannabis und baut seine Führungsrolle im deutschen Markt weiter aus

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide erzielt über Remexian Pharma GmbH einen vierteljährlichen Vertriebsrekord von 7,6 Tonnen medizinischem Cannabis und baut seine Führungsrolle im deutschen Markt weiter aus

CALGARY, AB, 6. Mai 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen echten Mehrwert zu schaffen - gab heute vorläufige Mengenangaben seiner zu 51 % im Besitz befindlichen deutschen Tochtergesellschaft Remexian Pharma GmbH (Remexian) für das zweite Geschäftsquartal per 30. April 2026 bekannt.

Während des Quartals verkaufte Remexian 7,6 Tonnen medizinisches Cannabis in den deutschen Markt, das entspricht der größten vierteljährlichen Vertriebsmenge in der gesamten Firmengeschichte. Die Volumina konnten gegenüber dem Vorquartal um 21 % und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49 % gesteigert werden.

Eine Vertriebsmenge von 7,6 Tonnen in nur einem Quartal ist nicht nur ein Rekord für Remexian, sondern auch ein klarer Beweis für die Skalierbarkeit unseres Modells im größten europäischen Markt für medizinisches Cannabis. Was wir hier sehen, ist das direkte Ergebnis der Kombination einer führenden deutschen Vertriebsplattform mit der unvergleichlichen Beschaffungskompetenz, die sich High Tide im Zuge seiner Verkäufe von legalem Cannabis in Kanada im Wert von über 2,2 Mrd. $ aufgebaut hat, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Dieses Wachstum sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahreszeitraum bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Deutschland erst der Anfang ist. Wir schaffen uns hier eine wiederholbare, kapitaleffiziente Vertriebsplattform, die - je nach regulatorischen Rahmenbedingungen - europaweit ausgebaut werden kann. Wir sind fest entschlossen, diese Dynamik zu nutzen, um in Deutschland weitere Marktanteile hinzuzugewinnen und gleichzeitig systematisch in weitere wachstumsstarke Märkte vorzudringen, erklärt Herr Grover.

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Deutschland hat mit dem Import von 201,1 Tonnen medizinischem Cannabis im Jahr 2025 seine Importmenge gegenüber dem Jahr davor (72,9 Tonnen) mehr als verdoppelt. Knapp die Hälfte der Importe (mehr als 93 Tonnen) stammt aus Kanada. Quelle: Deutsches Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Die vorgenannten Mengenangaben von Remexian sind nur vorläufige Werte, wurden noch nicht testiert und sind nach Fertigstellung des Abschlusses für das zweite Geschäftsquartal des Unternehmens noch zu prüfen. Sie wurden vom Prüfungsausschuss des Unternehmens bzw. vom Board of Directors weder geprüft noch freigegeben und sollten nicht als Ersatz für die vollständigen Finanzergebnisse herangezogen werden, die das Unternehmen voraussichtlich im Juni 2026 veröffentlichen wird. Demnach können diese Zahlen von den letztlich vom Unternehmen in seinem Zwischenabschluss und Lagebericht für das Quartal zum 30. April 2026 gemeldeten Mengen abweichen. Das Unternehmen wird seine vollständigen Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 samt Umsatz, Bruttogewinn, Nettogewinn (-verlust) und bereinigtem EBITDA im Juni 2026 veröffentlichen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 221 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat, mit einem Marktanteil von über 10 % der importierten Menge. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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