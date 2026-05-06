IRW-News: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals gibt Option auf Erwerb von Seltenerdmetallprojekt Hopkins im Clay Howell Complex im Norden von Ontario bekannt

IRW-PRESS: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals gibt Option auf Erwerb von Seltenerdmetallprojekt Hopkins im Clay Howell Complex im Norden von Ontario bekannt

Toronto, Ontario, 6. Mai 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung (Optionsvereinbarung) unterzeichnet hat, der zufolge es eine 100-%-Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Hopkins (Projekt) erwerben kann, vorbehaltlich einer NSR-Royalty (NSR-Royalty) in Höhe von 2 %.

Das Konzessionsgebiet Hopkins besteht aus 13 mehrzelligen Abbauschürfrechten, die 295 Schürfrechteinheiten und etwa 5.900 ha in den Townships Hopkins und Mowbray auf dem NTS-Kartenblatt 42G16 umfassen. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem zugänglichen Teil im Norden von Ontario, wobei die regionale Anbindung über den Trans-Canada Highway, die Provincial Route 634, lokale Straßen, Holzabfuhrstraßen und - sofern erforderlich - per Boot oder Helikopter gewährleistet ist.

Strategische Höhepunkte des REE-Konzessionsgebiets Hopkins

- Umfassendes REE-Landpaket in Ontario: ca. 5.900 ha in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit etablierter regionaler Infrastruktur

- Günstiges geologisches Umfeld in alkalischem Karbonatit: Das Konzessionsgebiet wird vom Clay-Howells Alkalic Rock Complex unterlagert, einem alkalischen Intrusionskomplex aus dem späten Präkambrium innerhalb der Subprovinz Kapuskasing der Provinz Superior (Sage, 1988).

- REE-Explorationspotenzial in Verbindung mit Karbonatiten: Die gemeldeten Lithologien im Konzessionsgebiet beinhalten Syenite, Karbonatite, massiven Magnetit, durch Verwerfungen alterierte Brekzien sowie Syenitbrekzien, die das Unternehmen als günstige Explorationskriterien für REE-Systeme in alkalischen Karbonatitintrusionen erachtet.

- Nähe zu bekannten REE-Mineralisierungen: Historische und technische Informationen aus dem Umfeld von Clay-Howells weisen auf REE-haltige Minerale hin, einschließlich Monazit oder monazitähnliche Phosphatphasen sowie Ce-La-Ca-Silikatphasen. Eine Mineralisierung in der Nähe ist jedoch nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Hopkins (Kormos, 2010).

- Portfolio-Ergänzung: Powermax beschreibt sich zurzeit als kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallprojekte gerichtet ist, einschließlich Cameron in British Columbia, Atikokan und Pinard in Ontario sowie Ogden Bear Lodge in Wyoming.

Geologisches Umfeld

Das Konzessionsgebiet Hopkins wird vom Clay-Howells Alkalic Rock Complex unterlagert, der als alkalischer Intrusionskörper aus dem späten Präkambrium beschrieben wird, der in Gneisgestein der oberen Amphibolit- bis Granulitfazies der Subprovinz Kapuskasing eingedrungen ist. Historische geologische Interpretationen weisen darauf hin, dass der Intrusionskomplex die regionalen Strukturtrends nur eingeschränkt gestört hat, was auf eine pilzförmige Intrusionsform im Vertikalschnitt hinweist (Sage, 1988). Der Komplex besteht Berichten zufolge vorwiegend aus relativ homogenen Intrusionen mit Syenit- bis Monzonitzusammensetzung, wobei halbkreisförmige magnetische Muster so interpretiert werden, dass sie entweder multiple magmatische Phasen oder eine interne Intrusionszonierung widerspiegeln (Sage, 1988).

Im südöstlichen Teil des Clay-Howells Complex, einschließlich des Gebiets des Konzessionsgebiets Hopkins, wurden magnetitreiche Karbonatitgesteine in der Vergangenheit als intrusive, gesteinsgangähnliche Körper interpretiert, was durch damit einhergehende Alterationen, Metasomatosen und granoblastische Strukturen unterstützt wird (Sage, 1988). Die Geologie des Konzessionsgebiets umfasst Berichten zufolge Syenite, Karbonatite, massiven Magnetit, durch Verwerfungen alterierte Brekzien sowie Syenitbrekzien, die allesamt vielversprechende Explorationskriterien für die Suche nach Seltenerdmetallen in alkalischen Karbonatit-Intrusionssystemen bieten.

Mineralisierungsmodell für Seltenerdmetalle

Das Explorationsmodell für das Konzessionsgebiet Hopkins basiert auf alkalischen intrusiven Karbonatit-Seltenerdmetall-Systemen, die konzeptionelle Ähnlichkeiten mit dem umfassenderen REE-Umfeld von Clay-Howells und anderen in Karbonatit enthaltenen REE-Systemen aufweisen. Das nahegelegene REE-Vorkommen Clay-Howells weist Berichten zufolge eine komplexe REE-Mineralogie auf, einschließlich Ce-La-Ca-Silikatminerale sowie Monazit oder monazitähnliche Phosphatphasen (Kormos, 2010). Monazit, Apatit und ein Ce-La-Ca-Silikat werden in der zitierten mineralogischen Studie über Clay-Howells als die primären REE-haltigen Mineralgruppen identifiziert, wobei die REE-Verteilung als heterogen und lokal innerhalb der Mineralkörner zoniert beschrieben wird (Kormos, 2010). Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Vorkommen einer günstigen Geologie, historische Mineralvorkommen und Mineralisierungen in benachbarten Konzessionsgebieten keine Garantie dafür darstellen, dass im Konzessionsgebiet Hopkins eine ähnliche Mineralisierung identifiziert wird. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die hierin zitierten historischen geologischen, geophysikalischen oder mineralogischen Informationen zu verifizieren. Historische Informationen und Angaben zu benachbarten Konzessionsgebieten werden lediglich als relevant für die Ermittlung von Explorationszielen erachtet und sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Hopkins.

Abbildung 1: Geologische Karte des Konzessionsgebiets

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Die Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen der am 29. April unterzeichneten Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt vorbehaltlich der NSR-Royalty erwerben, indem es die folgenden Barzahlungen an die Optionsgeber (Optionsgeber) leistet:

Fälligkeitsdatum Mindestarbeitsverpflichtung Barzahlung

Innerhalb von fünf Werktagen nach dem Abschlussdatum und dem - 25.000 $

Erhalt der Genehmigung der Canadian Securities

Exchange

Spätestens am Tag ein Kalenderjahr nach dem Abschlussdatum 150.000 -

Spätestens am Tag zwei Kalenderjahre nach dem Abschlussdatum 150.000 -

Spätestens am Tag drei Kalenderjahre nach dem Abschlussdatum 150.000 -

Gesamt 450.000 $ 25.000 $

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR-Royalty einem Rückkaufsrecht zugunsten des Unternehmens unterliegt, dem zufolge das Unternehmen die NSR durch eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 $ an die Optionsgeber auf 1,0 % reduzieren kann. (Alle Dollarbeträge sind kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.)

Offenlegung von nahestehenden Parteien

Der Optionsgeber ist ein Direktor des Unternehmens, weshalb die Optionsvereinbarung eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne des geltenden Wertpapierrechts und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange darstellt. Das Unternehmen hat die Bedingungen der Optionsvereinbarung geprüft und ist der Auffassung, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens und dessen Aktionäre ist.

Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre zu berufen, die nach dem geltenden Wertpapierrecht, einschließlich der Abschnitte 5.5 und 5.7 von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, verfügbar sind, da der marktgerechte Wert der Transaktion, soweit sie die nahestehende Partei betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Die Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange.

Kommentar des Managements

Powermax baut weiterhin ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsmöglichkeiten für Seltenerdmetalle in ganz Nordamerika auf, sagte Paul Gorman, Chief Executive Officer von Powermax Minerals. Das Konzessionsgebiet Hopkins verschafft dem Unternehmen ein beträchtliches Landpaket im Norden von Ontario in einem geologischen Umfeld, das alkalisches Intrusivgestein und karbonatitbezogenes Gestein umfasst, was ein bedeutsames Explorationsumfeld für Seltenerdmetalle darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzessionsgebiet beträchtliches Explorationspotenzial in der Frühphase aufweist und gut zu unserer Strategie passt, Projekte mit günstiger Geologie, guter Infrastrukturanbindung und skalierbarem Explorationspotenzial zu erwerben.

Geplantes Explorationsprogramm

Geplantes Phase-1-Explorationsprogramm auf dem Seltenerdmetallprojekt Hopkins zur Bewertung und Priorisierung vielversprechender Zonen im gesamten Konzessionsgebiet. Die geplante erste Arbeitsphase wird Folgendes beinhalten:

- Zusammenstellung von Desktop-Daten und GIS-Modellierung: Integration historischer geologischer, geophysikalischer und geochemischer Datensätze zur Verfeinerung von Explorationszielen durch moderne räumliche und radiometrische Analysen

- Feldprospektionen und geologische Kartierungen: Systematische Prospektionen und detaillierte Kartierungen zur Identifizierung und Beschreibung von mineralisierten Strukturen und Alterationsmustern

- Geochemische Probenahmen: Gesteins-, Boden- und Flusssediment-Probenahmen, sofern dies angemessen ist

- Radiometrische Untersuchungen: Feldmessungen mit tragbaren Szintillometern zur Erfassung von radiometrischen und Indikatorelement-Anomalien in den Zielgebieten

- Geophysikalische Flugvermessungen: hochauflösende Magnetikuntersuchung und Gammaspektroskopie mit dem Helikopter

Das Phase-1-Programm soll historische und neue Felddaten integrieren, um vorrangige Ziele zu identifizieren. Vorbehaltlich der Ergebnisse von Phase 1 könnte Phase 2 mechanisierte Abtragungen oder Schürfgrabungen, zusätzliche detaillierte geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen zur Untersuchung vorrangiger REE-Ziele umfassen.

Der Erwerb des Projekts im Rahmen der Optionsvereinbarung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen der Canadian Securities Exchange (CSE).

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

416 768-6101

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall-Projekten konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax verfügt außerdem über Optionen auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan und des REE-Konzessionsgebiets Pinard im Nordwesten Ontarios. Powermax besitzt darüber hinaus eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören: Aussagen zum Erwerb des Projekts; Erwartungen hinsichtlich der Optionsvereinbarung und der NSR; sowie der erwartete Erhalt der Genehmigungen durch die CSE. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht vorbehaltlos auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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