IRW-News: Skeena Gold & Silver Ltd. : Skeena Gold & Silver schließt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar ab

IRW-PRESS: Skeena Gold & Silver Ltd. : Skeena Gold & Silver schließt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar ab

Vancouver, British Columbia (10. April 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena Gold & Silver, Skeena oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction-of-next-large-canadian-gold-and-silver-mine-underway/ -) gibt bekannt, dass es die zuvor angekündigte Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 8,500 % abgeschlossen hat. Die Schuldverschreibungen werden 2031 fällig und sind in den ersten zwei Jahren nicht kündbar; die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben.

Überblick über die Refinanzierungsstrategie

Die Emission der Schuldverschreibungen ist Teil einer umfassenden Refinanzierungsstrategie, die darauf abzielt, die Kapitalstruktur des Unternehmens durch Senkung der Gesamtkapitalkosten und Verbesserung der finanziellen Flexibilität zu optimieren. Die Refinanzierung umfasst die Aufhebung und Ersetzung des nicht in Anspruch genommenen vorrangig besicherten Darlehens in Höhe von 350 Mio. US-Dollar und der Cost-Overrun-Fazilität im Rahmen des Gold-Streams (wie nachstehend definiert) in Höhe von 100 Mio. US-Dollar (zusammen die Fazilitäten) sowie den Rückkauf von ca. 66,67 % des 200 Mio. US-Dollar schweren Gold-Streams. Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen für folgende Zwecke zu verwenden:

- Rückkauf von 66,67 % des Gold Stream für 184 Millionen US-Dollar, um Skeenas Engagement in Bezug auf Goldpreise und die zukünftige Produktion aus Eskay Creek wesentlich zu erhöhen;

- Vorfinanzierung der Zinsen auf die Schuldverschreibungen für 18 Monate durch Einzahlung von 94 Millionen US-Dollar auf ein Zinsrücklagenkonto, was den ersten drei halbjährlichen Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen entspricht; und

- Das verbleibende Kapital in Höhe von rund 470 Millionen US-Dollar soll zur Finanzierung der verbleibenden Bauarbeiten in Eskay Creek über ein Auszahlungskonto, für allgemeine Unternehmenszwecke sowie für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen verwendet werden.

Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, kommentierte: Skeena hat eine Erfolgsbilanz als Wegbereiter in der Bergbauindustrie, und diese Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein dar. Wir sind stolz darauf, das erste Bergbauunternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt zu sein, das noch vor Erzielung von Einnahmen eine öffentliche Emission hochverzinslicher Schuldverschreibungen erfolgreich abgeschlossen hat. Die starke Unterstützung dieser Anleiheemission durch weltweit führende Investmentfirmen, darunter KKR und die Bank of America, unterstreicht das wachsende Vertrauen in unsere Strategie, unser Managementteam und die Solidität des Eskay-Creek-Projekts, während wir auf die erste Produktion im zweiten Quartal 2027 zusteuern.

Herr Coles fuhr fort: Unser konstruktiver Ausblick auf die Goldpreise untermauert zudem die Entscheidung, den Rückkauf der Gold-Streams als disziplinierte und wertsteigernde Kapitalallokationsstrategie zu verfolgen. Indem wir unsere Streaming-Belastung früher als ursprünglich vorgesehen reduzieren, vereinfachen wir unsere Kapitalstruktur, erhöhen unser Engagement bei steigenden Goldpreisen, senken unsere erwarteten Kosten pro Unze Gold, verbessern die zukünftigen operativen Margen erheblich und steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit sowie den langfristigen Wert des Eskay-Creek-Projekts.

Refinanzierung des früheren Projektfinanzierungspakets

Im Jahr 2024 sicherte sich Skeena ein Projektfinanzierungspaket, bestehend aus einem vorrangig besicherten Darlehen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, einer Kreditfazilität für Kostenüberschreitungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und einem Gold-Stream in Höhe von 200 Millionen US-Dollar (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024) (der Gold-Stream) mit Orion und bestimmten verbundenen Unternehmen. Im Rahmen der ursprünglichen Finanzierungsstruktur behielt sich Skeena die vertragliche Flexibilität vor, sowohl das vorrangig besicherte Darlehen als auch die Kostenüberschreitungsfazilität ohne Strafzahlungen zu kündigen. Da beide Fazilitäten uninanspruchgenommen blieben, fallen für das Unternehmen bei der heutigen Kündigung keine Stornierungsgebühren an. Der Übergang zu den Schuldverschreibungen wird die Gesamtkapitalkosten des Unternehmens senken und die finanzielle Flexibilität verbessern, was die im Vergleich zu den früheren Fazilitäten geringeren Auflagen der Schuldverschreibungen widerspiegelt.

Rückkauf des Gold-Streams

Das Unternehmen hat die vollständige Inanspruchnahme des Gold-Streams in Höhe von 200 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 zur Unterstützung der Bauaktivitäten abgeschlossen. Gemäß den ursprünglichen Bedingungen hatten die Stream-Inhaber Anspruch auf 10,55 % der zahlbaren Goldproduktion zu einem Preis, der 10 % des Marktpreises im Rahmen des Gold-Streams für die gesamte Lebensdauer der Mine des Eskay-Creek-Projekts entsprach. Skeena behielt sich zudem die Option vor, nach Aufnahme der kommerziellen Produktion bis zu 66,67 % des Gold-Streams zu einer kalkulierten internen Rendite von 18 % zurückzukaufen.

Das Unternehmen hat erfolgreich das Recht ausgehandelt, diese Rückkaufoption vor dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan auszuüben, und hat heute 66,67 % des Gold-Streams für 184 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Durch den Abschluss dieser Transaktion verbessert das Unternehmen seine zukünftigen operativen Margen erheblich, erhöht sein Engagement in Bezug auf Goldpreise und zukünftige Produktion und steigert die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts.

Über Skeena

Skeena ist ein führendes Edelmetall-Entwicklungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia liegt. Da das Projekt vollständig genehmigt ist und sich bereits im Bau befindet, treibt das Unternehmen Eskay Creek voran, um im zweiten Quartal 2027 die erste Produktion und den ersten Cashflow zu erreichen. Nach Inbetriebnahme wird Eskay Creek voraussichtlich eine der weltweit hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen sein, mit einer bedeutenden Silbernebenproduktion, die die Fördermenge vieler primärer Silberminen übersteigt. Skeena hat sich zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Bergbau in Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften verpflichtet und strebt gleichzeitig die Maximierung des Werts seiner Mineralressourcen an, um langfristige Renditen für die Aktionäre zu generieren.

Im Namen des Vorstands von Skeena Gold & Silver,

Walter Coles

Vorstandsvorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Galina Meleger

Vizepräsidentin Investor Relations

E:info@skeenagold.com

T: 604-684-8725

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch/

Der Hauptsitz von Skeena befindet sich in Suite #2600 - 1133 Melville Street, Vancouver BC V6E 4E5

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Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie erwartet, glaubt, schlägt vor, beabsichtigt, erzeugt, strebt an, wird prognostiziert, ist geplant, erwägt, schätzt, erwartet, wird erwartet, potenziell und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, werden, würden oder dürften ergriffen, erreicht oder eintreten, können auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den hierin enthaltenen spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen bezüglich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der Emission der Schuldverschreibungen, der Projektentwicklungspläne, der Erreichung der kommerziellen Produktion im Jahr 2027, der Verbesserung künftiger Margen und der Senkung von Kosten sowie der künftigen Geschäftsentwicklung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen unseres Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren notwendigerweise auf mehreren Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zwar als angemessen erachten, die jedoch keine Garantie für die zukünftige Leistung darstellen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beeinflussen können, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und die Verfügbarkeit von Krediten; tatsächliche Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Schwankungen der Metallpreise; Wechselkursschwankungen; Anstiege der Marktpreise für Bergbauverbrauchsmaterialien; mögliche Abweichungen bei Mineralreserven, Gehalten oder Ausbeuten; das Versagen von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen, wie erwartet zu funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, Ansprüche und Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie andere Risiken der Bergbauindustrie; die Aushandlung von Vereinbarungen, die für die Vernetzung der Infrastruktur für den Bergbaubetrieb erforderlich sind, einschließlich Verzögerungen beim Abschluss einer Vereinbarung oder Kosten im Zusammenhang mit Alternativen; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten ; Änderungen der nationalen und lokalen staatlichen Vorschriften für den Bergbaubetrieb, der Steuergesetze und -vorschriften sowie der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern, in denen wir tätig sind; tatsächliche Entscheidungen in Rechts- und Steuerangelegenheiten; das Fehlen eines etablierten Handelsmarktes für Wertpapiere außer unseren Stammaktien; neue Krankheiten und Epidemien; Konflikte in Europa und im Nahen Osten; die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen in Regionen oder Ländern, die potenzielle Abnehmer von Konzentrat sind, einschließlich China; negativer operativer Cashflow; Umstände, die zu einer Änderung der Verwendung der Erlöse aus der Anleiheemission gegenüber unserer derzeit beabsichtigten Verwendung führen könnten; Investitionsverluste; marktabhängige und künftig weniger günstige Bedingungen von Schmelzwerken, die sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken; die mögliche künftige Beschränkung des Exports bestimmter Mineralien (insbesondere kritischer Mineralien) in andere Rechtsordnungen, wodurch die Auswahl an verfügbaren Schmelzwerken zur Verarbeitung unseres Materials eingeschränkt wird; Sammelklagen im Wertpapierbereich; die Veröffentlichung ungenauer oder ungünstiger Forschungsergebnisse über unser Geschäft; die Schwierigkeit, US-Urteile gegen uns durchzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen; sowie das Fehlen eines aktiven Handelsmarktes für die Schuldverschreibungen und andere Risikofaktoren, die im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 24. März 2026 sowie in den sonstigen periodischen Einreichungen des Unternehmens bei Wertpapier- und Aufsichtsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Obwohl wir versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen können. 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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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