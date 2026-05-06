KI-Funktionen und About You geben Zalando Zusatzschub

Frankfurt, 06. ⁠Mai (Reuters) - Dank des verstärkten Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) und der Synergien durch die Übernahme von About You beschleunigt sich das Wachstum von Zalando. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Gesamtjahresziele zu erreichen", sagte Robert Gentz, der Co-Chef von Europas größtem Online-Modehändler, bei einer ‌Telefonkonferenz am Mittwoch. "Unsere einzigartige Daten- und Infrastrukturplattform ist in Verbindung mit KI ein enormer Vorteil." Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen einen Anstieg des über die ⁠Plattform gehandelten Brutto-Warenvolumens (GMV) ⁠und des Konzernumsatzes um jeweils zwölf bis 17 Prozent sowie ein Betriebsergebnis zwischen 660 und 740 Millionen Euro an.

Zalando nutzt KI unter anderem, um Produktbilder und -beschreibungen zu erstellen. Zudem treibt der Konzern die Automatisierung seiner Logistikzentren voran. Daneben erhalten Verbraucher bei ihrem Einkauf Unterstützung von KI-Assistenten. Seit Jahresbeginn hätten fast zehn Millionen ‌Kunden auf diese Hilfe zurückgegriffen, hieß es. Im gesamten ‌vorangegangenen Jahr seien es sechs Millionen gewesen.

FIRMENKUNDENGESCHÄFT BLEIBT GEWINNTREIBER

Das Brutto-Warenvolumen wuchs im ersten Quartal um knapp 22 Prozent auf 4,29 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz kletterte um fast 24 Prozent ⁠auf drei Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn um rund 40 Prozent auf ‌64,8 Millionen Euro. "Wir haben profitables Wachstum versprochen ⁠und erneut geliefert", betonte Zalando-Finanzchefin Anna Dimitrova. "Die Synergien liegen über Plan."

Ein Eckpfeiler dieser Entwicklung ist das margenstarke Firmenkundengeschäft. Es steuert aktuell etwa zehn Prozent zum Konzernumsatz, aber rund 40 Prozent zum operativen Gewinn bei. Diese Sparte ‌verfünffachte ihr Betriebsergebnis im ersten Quartal ⁠auf 25,6 Millionen Euro. Mit "Zeos" stellt der ⁠Konzern Dritten unter anderem Logistik-Infrastruktur zur Verfügung. Dieses Angebot ergänzt die Shop-Software "Scayle", die vom übernommenen Wettbewerber About You entwickelt wurde.

Der Nahost-Krieg habe bislang offenbar keinen Einfluss auf das Kaufverhalten der Verbraucher, schrieb Analyst Frederick Wild von der Investmentbank Jefferies. Dies dämpfe Sorgen über wachsende Bestände unverkaufter Ware. Zalando-Aktien konnten ihre Eröffnungsgewinne von 5,6 Prozent dennoch nicht halten und notierten zuletzt kaum verändert. Einige Anleger seien wohl enttäuscht, dass der Einzelhändler seine Jahresziele nicht angehoben habe, kommentierten die ⁠Experten der Bank JPMorgan.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)