KORREKTUR: VW warnt vor höheren möglichen Kosten des Iran-Kriegs

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
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(Überschrift und 1. Satz wurden dahingehend geändert, dass VW steigende Kosten und Preise unter bestimmten Bedingungen nicht ausschließt, aber nicht konkret damit rechnet.)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen warnt vor möglichen Auswirkungen wegen des Iran-Kriegs. "Ich gehe davon aus, dass die Effekte, die wir heute an den Tanksäulen sehen, zum Jahresende im verarbeitenden Gewerbe ankommen", sagte Beschaffungsvorstand Karsten Schnake dem Branchenblatt "Automobilwoche". Sollte der Konflikt länger andauern, könnten dies dann auch die Endkunden zu spüren bekommen.

"Gibt es bis Mitte des Jahres eine Lösung, können wir die Auswirkungen abfedern", sagte Schnake. "Zieht sich der Krieg noch länger hin, haben wir zu große Effekte und einen Kostensprung nach oben." Im Detail lasse sich das aber noch nicht abschätzen. Dafür sei das Thema zu komplex. VW werde sich bemühen, die Auswirkungen gering zu halten, "um unsere Kunden möglichst wenig zu belasten". Schnake: "Es reicht ja, wenn sie es jeden Tag an der Tanksäule erleben."/fjo/DP/jha

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