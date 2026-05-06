Aktie im Minus

Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Infineon Headquarter Germany
Infineon Headquarter Germany · Quelle: Lukassek/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gewinnmitnahmen drücken zur Wochenmitte die Papiere von Infineon nach unten. Eine vom Chiphersteller erhöhte Prognose gab der steilen Kursrally der vergangenen Wochen keinen neuen Schub mehr und auch starke Quartalszahlen von AMD halfen nicht.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande bezeichnete die Anhebung der Ziele von Infineon als robust, angetrieben von stärkeren Volumina und höheren Preisen.

Allein seit Anfang April haben Infineon-Aktien um fast 60 Prozent zugelegt. Nun gaben sie im vorbörslichen Mittwochshandel auf Tradegate um 4 Prozent zum Xetra-Schluss auf 58,07 Euro nach. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt derweil im Chipsektor der zentrale Treiber./ajx/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon
AMD

Das könnte dich auch interessieren

Aktienkurs auf Rekord
Alphabet wächst stärker als erwartet30. Apr. · dpa-AFX
Alphabet wächst stärker als erwartet
Halbleiterindustrie
Aixtron wieder im Rally-Fieber30. Apr. · dpa-AFX
Aixtron wieder im Rally-Fieber
Googles Mutterkonzern
Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu30. Apr. · dpa-AFX
Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu
Chiphersteller plant Börsengang
Nvidia-Rivale Cerebras bietet Aktien für 115 bis 125 Dollar an04. Mai · Reuters
Nvidia-Rivale Cerebras bietet Aktien für 115 bis 125 Dollar an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen