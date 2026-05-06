Lufthansa bekräftigt trotz Risiken durch Iran-Krieg Gewinnziel

Frankfurt, 06. Mai (Reuters) - ⁠Die Lufthansa hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und hält trotz der mit dem Iran-Krieg wachsenden Risiken an ihrem Gewinnziel fest. Im saisonal schwächsten Quartal des Jahres fiel ein operativer Verlust von 612 Millionen Euro an, eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent. Nach der vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage erwarteten Analysten ein Minus von 659 Millionen ‌Euro. Der Umsatz war mit 8,7 Milliarden Euro so hoch wie erwartet und markierte einen neuen Bestwert im Auftaktquartal. Die Krise im Mittleren Osten sei mit steigenden Kerosinkosten und operativen Einschränkungen eine enorme Herausforderung, erklärte Lufthansa-Chef Carsten ⁠Spohr. "Allerdings sind wir ⁠resilient aufgestellt, um diese Auswirkungen abzufedern."

Die Lufthansa steht damit schlechter da als die europäischen Konkurrenten: Air France-KLM konnte dagegen den saisontypischen Verlust im ersten Quartal um 300 Millionen Euro auf 27 Millionen Euro verringern, wozu die gestiegene Nachfrage nach Fernost-Flügen beitrug. Beim britisch-spanischen Konkurrenten IAG, der am Freitag Zahlen vorlegen soll, wird sogar ein Betriebsgewinn erwartet. Die Lufthansa wurde auch von Streiks der Cockpit- und Kabinenbeschäftigten belastet. Im ersten Quartal kostete das rund 40 Millionen Euro.

RISIKEN ‌NEHMEN ZU

Der Konzern hält trotz der wachsenden Gefahr eines Treibstoffmangels an ‌der Prognose fest, den bereinigten Betriebsgewinn deutlich zu den knapp zwei Milliarden Euro des Vorjahres zu steigern. Mit dem Ausfall der Konkurrenten aus den Golf-Staaten konnte die Lufthansa im März mehr Flüge nach Asien und Afrika verkaufen. Doch Emirates, Etihad und Qatar ⁠Airways haben ihr Angebot inzwischen wieder hochgefahren, obwohl der Iran zuletzt wieder die Nachbarregion angegriffen hatte. Etwa 20 Prozent des ‌Bedarfs an Flugbenzin wird wegen der Blockade der Straße von ⁠Hormus derzeit nicht geliefert, das trieb die Preise auf mehr als das Doppelte. Mit höheren Kerosinkosten - bei der Lufthansa trotz weitgehender Absicherung nach aktueller Schätzung 1,7 Milliarden Euro im Gesamtjahr mehr - steigen auch die Ticketpreise.

Die Lufthansa geht zwar weiterhin von robuster Nachfrage aus, bremst aber das Angebotswachstum in diesem Jahr auf ‌maximal zwei Prozent statt geplanter vier Prozent. Grund sind auch ⁠Flugstreichungen durch die vorzeitige Einstellung der Regionalfluglinie Cityline. "Die ⁠globale Nachfrage nach Flugreisen bleibt hoch und zeigt sich auch in Krisenzeiten robust", erklärte der MDax-Konzern. Es werde erneut ein starker Reisesommer. Auch wenn derzeit an keinem Lufthansa-Drehkreuz mit Kerosinmangel gerechnet wird, sei das ein Risiko im weiteren Jahresverlauf. "Aufgrund der Unsicherheitsfaktoren hat sich das Chancen-Risiko-Profil in Richtung der Risiken verschoben."

Die Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels Airlines drückten den Verlust im ersten Quartal um 135 Millionen Euro auf 605 Millionen Euro. Der Ferienflieger Eurowings verschlechterte sich leicht auf einen Verlust von 215 Millionen Euro. Das Wartungsgeschäft Lufthansa Technik verdiente rund 160 Millionen Euro und konnte wegen steigender Materialkosten nicht vom kräftigen Umsatzwachstum stärker profitieren. Die Fracht-Airline Lufthansa Cargo fuhr mit ⁠83 Millionen Euro rund 20 Millionen Euro mehr ein, wozu steigende Frachtraten nach Ausbruch des Iran-Krieges, der die wichtige Schiffsroute am Persischen Golf blockiert, beitrugen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)