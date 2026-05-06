Merz: Sehe große Chancen für Lufthansa bei Expansion in Portugal

Berlin, ⁠05. Mai (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz will die Lufthansa bei ihrer angestrebten Expansion in Portugal unterstützen. "Portugal wächst im Bereich der ‌Luftfahrt", sagte der CDU-Chef am Dienstag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt ⁠mit ⁠dem portugiesischen Ministerpräsidenten Luís Montenegro. Er sehe große Chancen für beide Seiten durch eine Zusammenarbeit der Lufthansa und der portugiesischen Airline TAP, so ‌Merz.

Die Lufthansa hatte zuletzt ‌ein unverbindliches Angebot für den Rivalen vorgelegt - zunächst mit dem Ziel einer Minderheitsbeteiligung. ⁠Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr passt TAP ‌gut zur Verstärkung des ⁠eigenen Angebots etwa als Drehkreuz für Verbindungen nach Brasilien. Portugal will die in der Corona-Krise 2020 ‌verstaatlichte Airline ⁠wieder teilprivatisieren. Die Regierung ⁠in Lissabon hatte angekündigt, einen Anteil von 44,9 Prozent verkaufen zu wollen. Analysten hatten diesen in der Vergangenheit mit rund 700 Millionen Euro bewertet.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)