Miersch: Reiche soll Krisenszenarien durchspielen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch fordert Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu gesteigerter Vorsorge vor weiteren möglichen Folgen des Iran-Kriegs auf. "Ich kann augenblicklich nicht abschätzen, welche Folgen noch auf uns zukommen. Aber ich möchte, dass die Bundeswirtschaftsministerin auch jetzt schon alle möglichen Szenarien durchspielt", sagte Miersch bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums der SPD in Berlin.

"Wir dürfen nicht am Ende überrascht sein", sagte Miersch. So laufe der in Kraft getretene Tankrabatt nach derzeitigem Stand nach zwei Monaten aus. Miersch machte deutlich, dass er weitere gravierende Folgen des Kriegs für möglich hält.

"Und diese Folgen, die können wir, glaube ich, alle nur erst erahnen", sagte Miersch in Bezug auf Benzin, aber auch andere wichtige Stoffe. "Ich sage nicht, dass dann der Weg in die Notlage der einzige ist, aber ich möchte darüber nachdenken, und die politisch Verantwortlichen müssen es jetzt tun."/bw/DP/he