Nasdaq auf Allzeithoch: Live-Trade in den Short Squeeze Richtung 28.000

Im heutigen Nasdaq Livetrading begrüßt uns der Markt direkt auf einem neuen Allzeithoch – und genau daraus entsteht die zentrale Frage: Springt man in die starke Bewegung hinein oder wartet man auf einen Rücksetzer? Heiko zeigt live, wie er mit dieser schwierigen Situation umgeht, welche Rolle FOMO, Short Squeeze und das offene Gap spielen und warum es am Allzeithoch besonders wichtig ist, klare Entscheidungen zu treffen.

Im Fokus steht ein echter Live-Trade im Nasdaq: Einstieg in die laufende Aufwärtsbewegung, Absicherung über den M1-Chart, Teilverkäufe zur Risikoreduzierung und späteres Aufstocken in der Bewegung. Dabei erklärt Heiko, warum er trotz der Gefahr, „der Letzte am Hoch“ zu sein, den Long-Trade eingeht – und wie er den Trade so managt, dass das Risiko kontrollierbar bleibt. Auch die runde Marke von 28.000 Punkten spielt als mögliches Ziel eine wichtige Rolle.

Zusätzlich gibt es wertvolle Einblicke in das Mindset eines aktiven Traders: Warum ein Richtungswechsel von Long auf Short oft gefährlich sein kann, wie man mit Verlusttagen umgeht und weshalb konsequentes Trade-Management entscheidender ist als der perfekte Einstieg. Außerdem werden Themen wie DAX-Setup, Open Range, Kosten im Future-Trading und die Bedeutung der US-Eröffnung für Nasdaq-Trader angesprochen.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zur DAX-Session stattfinden. Melde Dich gern für heute um 10.00 Uhr hierzu an:

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