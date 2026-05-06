Neuer Vonovia-Chef sieht kein Risiko einer Abwertung für Immobilien

Düsseldorf, 06. ⁠Mai (Reuters) - Der neue Vonovia-Chef Luka Mucic sieht aktuell kein Abwertungsrisiko für das Portfolio des größten deutschen Immobilienkonzerns. "Wir sehen eine unveränderte Nachfrage nach Immobilien, der Markt ist da", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Wir sehen ‌bei den Werten einen stabilen Aufwärtstrend von zwei bis drei Prozent im Jahr." Abwertungen seien auch in Analysen im Markt derzeit ⁠kein ⁠Risiko. "Der entscheidende Faktor ist die Entwicklung der realen Mieten auf Basis der Mietspiegel." Die Nachfrage nach Wohnraum sei enorm.

Der ehemalige SAP- und Vodafone-Vorstand hatte im Januar den Chefposten bei Vonovia übernommen. Er hat in Erwartung steigender Zinsen angekündigt, die milliardenschwere Schuldenlast Vonovias ‌deutlich abbauen zu wollen. So soll der ‌Verschuldungsgrad (LTV) von zuletzt 45,4 Prozent bis Ende 2028 auf rund 40 Prozent sinken. Im Tagesgeschäft rund um Wohnraum strebt Mucic indes Wachstum ⁠an. Er hat bereits Teile des Immobilienportfolios für mögliche Verkäufe identifiziert. ‌Seitdem gebe es unterschiedliche Interessenten, sagte ⁠er dem Blatt. In Vonovias Kernportfolio gebe es typischerweise Wohnungen in urbanen Zentren in guten Lagen, die tendenziell eher niedrigere Renditen erzielen. "Die eignen sich für Investoren mit höherem ‌Eigenkapitalanteil." Er habe bereits erste ⁠Gespräche geführt, auch mit Investoren aus ⁠dem Ausland. Verkaufte Wohnungen könnte Vonovia als Dienstleister dann weiter bewirtschaften. "Ein Finanzinvestor, der Immobilien von uns übernimmt, wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er uns nicht mit der Verwaltung betrauen würde", sagte Mucic: "Niemand kann das auch nur ansatzweise in der Kombination von Kosten und Qualität so liefern wie wir". Vonovia will am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal vorlegen.

(Bericht von ⁠Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)