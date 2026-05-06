Aktion für Neukunden

Neukundenaktion bei comdirect: Kostenloses Girokonto mit 250 Euro Prämie

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Eine Kreditkarte der Comdirect.
Quelle: Adobe.com/Ralf

Das Wichtigste in Kürze

  • Beim comdirect Girokonto* sind aktuell bis zu 250 € Prämie möglich.
  • Bonus: 100 € Prämie + 150 € Kontowechselprämie
  • Zusätzlich: 1,75 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für 6 Monate
  • Konto unter Bedingungen 0 € Kontoführung
  • Angebot gilt für Neukunden bis 02.06.2026
  • Angebot gilt auch für das comdirect Gemeinschatfskonto*
👉 Jetzt Girokonto eröffnen und bis zu 250 € Prämie sichern*

comdirect Girokonto: 250 € Prämie + Zinsen kombinieren

Die comdirect* bietet aktuell eines der attraktivsten Girokonto-Angebote für Neukunden. Neben einer Prämie von bis zu 250 € erhältst du zusätzlich ein Tagesgeldkonto mit Verzinsung. Besonders interessant: Die Prämie lässt sich mit relativ klaren Bedingungen erreichen – vor allem für alle, die ohnehin über einen Kontowechsel nachdenken.

Bis zu 250 € Prämie: So sicherst du dir den Bonus

Die 100 € Prämie erhältst du, wenn du während der Kontoeröffnung der E-Mail-Kommunikation zustimmst und diese Einwilligung bis zur Auszahlung nicht widerrufst. Zusätzlich müssen in mindestens zwei der ersten vier Monate nach Kontoeröffnung jeweils mindestens 700 € auf dein Konto eingehen – zum Beispiel durch Gehalt, Rente oder BAföG. Die Gutschrift erfolgt ab dem vierten Monat nach Kontoeröffnung.

Die zusätzliche 150 € Kontowechselprämie bekommst du, wenn du innerhalb von drei Monaten den Kontowechsel-Service nutzt und mindestens zwei Zahlungspartner über deine neue Bankverbindung informierst. Dazu zählen etwa Lastschriften für Miete, Strom, Mobilfunk oder Internet sowie Geldeingänge wie dein Gehalt. Auch diese Prämie wird ab dem vierten Monat gutgeschrieben.

👉 Jetzt Bonus sichern & Konto eröffnen*

Tagesgeld inklusive: 1,75 % Zinsen p. a.

Zum Girokonto* gehört automatisch ein Tagesgeld PLUS-Konto.

  • 1,75 % Zinsen p. a. für 6 Monate 
  • gültig für Guthaben bis 1.000.000 € 
  •  ideal für kurzfristig geparktes Geld

Damit kombiniert das Angebot Girokonto, Bonus und Verzinsung in einem Paket.

Leistungen und Vorteile des comdirect Girokontos

Neben der Aktion bietet das Konto die typischen Funktionen einer etablierten Direktbank:

  • 0 € Kontoführung (bei Bedingungen) 
  • Kostenlose Visa-Debitkarte 
  •  Kostenlos Bargeld abheben (je nach Nutzung) 
  •  Digitales Banking per App und Web 
  •  Integrierter Kontowechsel-Service

Damit eignet sich das Konto sowohl als Hauptkonto als auch für den Wechsel von klassischen Filialbanken.

Für wen sich das Angebot lohnt

Das Angebot ist besonders attraktiv für:

  • Kunden, die einen Kontowechsel planen 
  • Kunden, die sich eine hohe Prämie sichern möchten 
  • Sparer mit kurzfristiger Liquidität (Tagesgeld-Zinsen) 
  • Kunden, die ein etabliertes Onlinebanking suchen

Fazit

Das comdirect Girokonto* bietet aktuell ein starkes Gesamtpaket aus bis zu 250 € Prämie, 1,75 % Zinsen p. a. und klassischem Onlinebanking. Vor allem für Wechselwillige lohnt sich die Aktion: Wer Gehaltseingänge umstellt und den Kontowechsel-Service nutzt, kann die volle Prämie sichern. Gleichzeitig sorgt das integrierte Tagesgeldkonto für zusätzliche Rendite auf freie Mittel. Dabei gilt dieses Angebot auch für Kunden, die ein Gemeinschaftsdepot* eröffnen möchten.

Jetzt Girokonto eröffnen*

Mehr von der onvista Ratgeber-Redaktion

Exklusive Aktion für onvista-Nutzer
Gratisaktie sichern: CTS Eventim Aktie bei XTB für onvista-Nutzer01.05.2026 · 06:28 Uhr · onvista
Gratisaktie sichern: CTS Eventim Aktie bei XTB für onvista-Nutzer
Raisin-Deutschlandchef Matthias Rodenbücher über Zinsen, Wettbewerb und bessere Angebote
„Viele Deutsche verschenken jedes Jahr Tausende Euro an Zinsen“22.04.2026 · 13:41 Uhr · onvista
„Viele Deutsche verschenken jedes Jahr Tausende Euro an Zinsen“
Depots, Konten, Krypto-Handel
Der onvista Angebots-Ticker Mai 202617.04.2026 · 15:08 Uhr · onvista
Der onvista Angebots-Ticker Mai 2026

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Senioren-Paar auf Münzen
Exklusive Aktion für onvista-Nutzer
Gratisaktie sichern: CTS Eventim Aktie bei XTB für onvista-Nutzer01. Mai · onvista
Gratisaktie sichern: CTS Eventim Aktie bei XTB für onvista-Nutzer
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istheute, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen