Wien, 06. ⁠Mai (Reuters) - Vor dem Eurovision Song Contest (ESC) in Wien hat die österreichische Regierung ein neues Gesetz für private Sicherheitsdienste angekündigt. Für die stark gewachsene Branche sollen künftig verbindliche Qualitäts- und Ausbildungsstandards gelten, teilte das ‌Bundeskanzleramt am Mittwoch mit. Der entsprechende Gesetzentwurf befinde sich in Ausarbeitung und solle im Juli – und damit nach dem Musikwettbewerb – ⁠ins Parlament ⁠eingebracht werden. Grundlage dafür sei das für den ESC entwickelte Sicherheitskonzept.

Zu dem am 10. Mai beginnenden ESC werden rund 95.000 Besucher in der Halle sowie Zehntausende weitere Fans in der Stadt erwartet. Das Sicherheitskonzept sieht unter anderem die Überprüfung von rund ‌16.000 Mitarbeitern vor. Beteiligt sind neben der ‌Bundespolizei und dem Verfassungsschutz (DSN) auch internationale Behörden.

Private Dienstleister übernähmen bei Großveranstaltungen sowie im Objekt- und Personenschutz zunehmend wichtigere Aufgaben und ergänzten die ⁠Arbeit der Polizei, erklärte der Staatssekretär für Verfassungsschutz, Jörg Leichtfried (SPÖ). Bislang ‌fehlten in diesem sensiblen Bereich jedoch ⁠einheitliche Vorgaben. "Ohne einheitliche Qualitätsstandards, ohne Übersicht und ohne Kontrollen kauft man hier sprichwörtlich die Katze im Sack." Dies könne man sich im Sicherheitsbereich nicht mehr leisten. Mit dem ‌geplanten Gesetz will die Regierung ⁠nun einen einheitlichen rechtlichen Rahmen ⁠für private Sicherheitsdienstleister schaffen. Vorgesehen sind unter anderem verbindliche Standards, ein zentrales Register sowie strengere Kontrollen und Sanktionen bei Verstößen.

Die Sicherheit bei Großveranstaltungen ist in Österreich verstärkt in den Fokus gerückt, nachdem im August 2024 drei Konzerte von US-Popstar Taylor Swift in Wien wegen Anschlagsplänen kurzfristig abgesagt worden waren. Erkenntnisse daraus seien in die ESC-Vorbereitungen eingeflossen, hieß es.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)