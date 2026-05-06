Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Binect AG - von BankM AG 06.05.2026 / 13:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2026 Kursziel: EUR 2,66 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker Wachstumsziel 2025 leicht übertroffen, konjunktureller Gegenwind bleibt Mit einem Umsatzwachstum von 5,6% (auf EUR 22,1 Mio.) konnte die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) nicht an das Wachstum des Jahres 2024 anknüpfen. Neben Einmaleffekten spielten hierbei auch das weiterhin schwierige konjunkturelle Umfeld und die Verunsicherung auf Kundenseite eine Rolle. So gibt es bei der Öffentlichen Hand eine Vielzahl von verschiedenen Digitalisierungsinitiativen, die aber eher Unsicherheit befördern und zu Verschiebungen konkreter Investitionen führen. Der Umsatzmix in 2026 führte dazu, dass das EBITDA nahezu stagnierte (EUR 0,767 Mio.;+0,7%), bedingt durch latente Steuern stieg jedoch der Konzerngewinn nach Steuern von geringer Basis aus kräftig an (EUR 0,12 Mio.; +38%) Für 2026 dürfte das herausfordernde Umfeld fortbestehen, Binect verfügt jedoch über eine vielversprechende Sales-Pipeline und liegt nach Q1 bei Umsatz und Ergebnis im Plan. Kursimpulse in 2026 könnten strategische Beteiligungen, sowie positive Meldungen zum Kerngeschäft liefern. Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 2,66 und führt zur Bestätigung unseres Anlageurteils mit "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb531d050622d57b21f357fff64a35e9 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

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