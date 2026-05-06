Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Binect AG - von BankM AG

06.05.2026 / 13:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Binect AG

     Unternehmen:               Binect AG
     ISIN:                      DE000A3H2135

     Anlass der Studie:         GB 2025, Basisstudien-Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.05.2026
     Kursziel:                  EUR 2,66
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Wachstumsziel 2025 leicht übertroffen, konjunktureller Gegenwind bleibt

Mit einem Umsatzwachstum von 5,6% (auf EUR 22,1 Mio.) konnte die Binect AG
(ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) nicht an das
Wachstum des Jahres 2024 anknüpfen. Neben Einmaleffekten spielten hierbei
auch das weiterhin schwierige konjunkturelle Umfeld und die Verunsicherung
auf Kundenseite eine Rolle. So gibt es bei der Öffentlichen Hand eine
Vielzahl von verschiedenen Digitalisierungsinitiativen, die aber eher
Unsicherheit befördern und zu Verschiebungen konkreter Investitionen führen.
Der Umsatzmix in 2026 führte dazu, dass das EBITDA nahezu stagnierte (EUR
0,767 Mio.;+0,7%), bedingt durch latente Steuern stieg jedoch der
Konzerngewinn nach Steuern von geringer Basis aus kräftig an (EUR 0,12 Mio.;
+38%) Für 2026 dürfte das herausfordernde Umfeld fortbestehen, Binect
verfügt jedoch über eine vielversprechende Sales-Pipeline und liegt nach Q1
bei Umsatz und Ergebnis im Plan. Kursimpulse in 2026 könnten strategische
Beteiligungen, sowie positive Meldungen zum Kerngeschäft liefern.

Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem
Fairen Wert pro Aktie von EUR 2,66 und führt zur Bestätigung unseres
Anlageurteils mit "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fb531d050622d57b21f357fff64a35e9
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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https://eqs-news.com/?origin_id=f9089d23-493c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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