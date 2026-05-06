Original-Research: FINEXITY AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: FINEXITY AG - von NuWays AG

06.05.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu FINEXITY AG

     Unternehmen:               FINEXITY AG
     ISIN:                      DE000A40ET88

     Anlass der Studie:         Initiation
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 64
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Christian Sandherr

Aufbau der Börse für Private Markets; INITIATE mit KAUFEN

FINEXITY ist einer der führenden Infrastrukturanbieter Europas für
tokenisierte Kapitalmärkte. Das Unternehmen betreibt eine regulierte
Plattform, die Emittenten, Handelspartner und Investoren über die gesamte
Transaktionskette verbindet - von der Strukturierung und Emission über die
Platzierung bis hin zum Sekundärhandel und der Abwicklung. Mit mehr als 250
tokenisierten Emissionen und mehr als 84.000 registrierten Investoren
betreibt FINEXITY bereits einen der aktivsten Marktplätze für tokenisierte
Wertpapiere in Europa.

Das mittelfristige Ziel ist es, den aktuellen OTC-Marktplatz in eine
vollständig regulierte Börse für tokenisierte Wertpapiere
weiterzuentwickeln, mit kontinuierlichem Handel, sofortiger Abwicklung und
ohne Abhängigkeit von traditionellen Intermediären.

Eine Wettbewerbsposition, die schwer zu replizieren ist. Kein europäischer
Wettbewerber hat den vollständigen Stack zusammengestellt, den FINEXITY
aufgebaut hat. Die meisten lösen nur einen Teil des Problems. Vier
strukturelle Vorteile bilden die Grundlage dafür:

  * One-stop-shop. FINEXITY ist der einzige europäische Anbieter, der die
    gesamte Kette von der Strukturierung und Emission über den Handel und
    die Abwicklung bis hin zum Post-Issuance-Servicing auf einer Plattform
    abdeckt.

  * Vertrieb in großem Umfang. Die Integration mit Sparkassen und
    Volksbanken deckt rund 70% der deutschen Banken ab. Eine
    Medienpartnerschaft mit EGRO Media erreicht schätzungsweise 10 Mio.
    Investoren. Die ausstehende Effecta-Übernahme fügt über 45 gebundene
    Vermittler und 70.000 registrierte Investoren hinzu.

  * Regulatorischer Burggraben. FINEXITY ist bereits unter dem eWpG tätig
    und bemüht sich um eine DLT-TSS-Lizenz im Rahmen des
    EU-DLT-Pilotregimes. Die Effecta-Übernahme bringt eine
    BaFin-WpIG-Wertpapierinstitutzulizenz ins Haus, beseitigt Abhängigkeit
    von externen Haftungsdachanbietern und wandelt einen Kostenfaktor in
    einen Wettbewerbsvorteil.

  * Proprietäre Technologie. Seit sieben Jahren verfügt FINEXITY über eine
    eigene DLT-Infrastruktur, die nicht von Drittanbietern gemietet wurde.
    FINEXITY hat die volle Kontrolle über Kosten, Iterationsgeschwindigkeit
    und den DLT-TSS-Übergang, ohne vorgelagerte Abhängigkeiten und ohne
    Margenverluste an Lieferanten.


Finanziell nähert sich der Wendepunkt. Es wird erwartet, dass der
Konzernumsatz von EUR 3,2 Mio. im GJ25p (ohne Effecta) auf EUR 9,7 Mio. im GJ26e
(27% org. Wachstum) und auf EUR 30,3 Mio. im GJ29e ansteigen wird (75% CAGR).
Die EBITDA-Verluste verringern sich bis GJ28e auf nahezu die Gewinnschwelle,
mit dem ersten Jahr bedeutender Profitabilität im GJ29e bei EUR 2,2 Mio.
(eNuW). Entscheidend ist, dass der Business Case bereits auf Basis der
Primärmarkteinnahmen funktioniert; das MTF bietet zwar ein erhebliches
Potenzial, der Break-even hängt jedoch nicht davon ab.

Mittelfristige Prognose. Management erwartet einen Umsatz von mehr als EUR 70
Mio. (eNuW: EUR 41 Mio. bis zum GJ30e) und EBITDA-Margen von 25-30% (eNuW:
~25% langfristige Margen), konsistent mit der Ökonomie digitalen
Börseninfrastrukturgeschäften im Skalierungsstadium.

Kurzfristige Katalysatoren. Die BaFin-Genehmigung der Effecta-Übernahme
bringt die WpIG-Lizenz ins Haus und eröffnet den Zugang zu zehntausenden
derzeit inaktiven Investoren. Die DLT-TSS-Lizenz würde FINEXITY von einem
OTC-Marktplatz zu einem vollständig regulierten Börsenbetreiber
transformieren. Wir initiieren die Coverage mit KAUFEN und einem EUR 64
Kursziel auf Basis eines DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9baa55065752684ff258deacc5209419
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research-feed

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=61229f5f-4914-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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