Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG

06.05.2026 / 16:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG

     Unternehmen:               Koenig & Bauer AG
     ISIN:                      DE0007193500

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.05.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1: Starker Auftragseingang und robuste Topline, Profitabilität hinkt aber
noch hinterher

Koenig & Bauer hat am 06.05. die Zahlen zu Q1/26 vorgelegt und den Ausblick
bestätigt.

Zweistelliges Auftragsplus: Beim Auftragseingang erzielte Koenig & Bauer den
im Zuge der Geschäftsberichtsvorlage angedeuteten 'starken Jahresstart'.
Sowohl im Segment Special & New Technologies (S&T; +40,6% yoy auf 114,7 Mio.
EUR) als auch bei Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P; +12,4% yoy auf
194,3 Mio. EUR) legten die Neuaufträge gegen den Markttrend dynamisch zu. Im
Earnings Call betonte der Vorstand, dass die jüngst gemeldete Insolvenz des
Wettbewerbers Manroland (Marktanteil: ca. 4- 5%) dabei noch keine Rolle
spielte. In Summe stand bei einem Ordervolumen i.H.v. 297,6 Mio. EUR (+21,4%
yoy) und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,14x zum Quartalsende ein
Auftragsbestand von 1.008,0 Mio. EUR (31.12.: 970,6 Mio. EUR) wieder leicht
oberhalb der Milliardenschwelle zu Buche.

Heterogene operative Entwicklung der Segmente: Angesichts einer noch
gedämpften Auftragslage aus dem Vorjahr sowie eines spürbaren Investitions-
und Preisdrucks in Deutschland und dem übrigen Europa gingen die
Umsatzerlöse im Segment P&P jedoch um 12,0% yoy auf 133,4 Mio. EUR zurück.
Infolgedessen rutschte auch das berichtete Segment-EBITDA mit -12,7 Mio. EUR
(Vj.: 4,6 Mio. EUR) in den negativen Bereich, enthielt jedoch
nicht-operative Sonderbelastungen von 4,3 Mio. EUR für die Stilllegung eines
Produktionsstandorts in Frankenthal. Dagegen legten die Erlöse im Segment
S&T vor allem getrieben durch Leistungsfortschritte bei Großprojekten im
Bereich Banknote Solutions in Nordamerika um +24,1% yoy auf 134,0 Mio. EUR
zu. Gepaart mit positiven Effekten aus der Restrukturierung und einer
Trendwende im früheren Segment Digital & Webfed gelang hier der operative
Turnaround auf ein EBITDA von 4,1 Mio. EUR (Vj.: -8,1 Mio. EUR). Unterm
Strich stand aber wie saisonal üblich nach Q1 ein Periodenfehlbetrag (-27,6
Mio. EUR; Vj.: -23,2 Mio. EUR) sowie ein deutlich negativer Free Cashflow
(-37,8 Mio. EUR; Vj.: -28,4 Mio. EUR) zu Buche.

Ausblick bestätigt, Coding-Geschäft bleibt: Gegenüber der unveränderten
Guidance einer stabilen Entwicklung des Konzernumsatzes (ca. 1.300 Mio. EUR)
sowie des EBITDAs (operativ ca. 80 Mio. EUR) geht Koenig & Bauer
ergebnisseitig mit einem leichten Rückstand in die kommenden Quartale
(operatives EBITDA Q1: -2,9 Mio. EUR; Vj.: -0,6 Mio. EUR). Insbesondere bei
P&P ist gegenüber Q1 eine anziehende Dynamik vonnöten, was jedoch durch eine
hier besonders starke Book-to-Bill-Ratio von 1,46x untermauert wird.
Nichtsdestotrotz nehmen wir unsere Prognosen für das laufende Jahr in
Anbetracht des im Heimatmarkt Deutschland weiterhin schwachen Marktumfelds
moderat zurück. Im Call sprach der CFO trotz neuer Unsicherheitsfaktoren wie
dem Irankrieg aber sogar von einem leicht abnehmendem Preisdruck. Auf Basis
des strategischen Leitfadens IMPACT strebt das Unternehmen mittelfristig
unverändert ein Umsatzvolumen von 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen
EBITDA-Marge von mindestens 8% an. Dazu beitragen soll weiterhin auch das
profitable Coding-Geschäft (MONe: Umsatzerlöse: ca. 50-60 Mio. EUR), das
nach einer im Juli 2025 eingeleiteten strategischen Überprüfung nun in
Eigenregie fortgeführt werden und von neuen Markttrends wie der GS1
2D-Migration oder dem digitalen Produktpass (DPP) profitieren soll.

Fazit: Während sich der Auftragseingang stark und die Topline robust
darstellen, hinkt die Profitabilität unseren Erwartungen noch etwas
hinterher. Wir gehen unterjährig aber von einer sukzessiven Verbesserung aus
und halten an den Prognosen für 2027ff. fest. Vor diesem Hintergrund
bestätigen wir die Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8c73029b79a3aa4c77e63bfb08722ce0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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