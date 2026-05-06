Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG 06.05.2026 / 16:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q1: Starker Auftragseingang und robuste Topline, Profitabilität hinkt aber noch hinterher Koenig & Bauer hat am 06.05. die Zahlen zu Q1/26 vorgelegt und den Ausblick bestätigt. Zweistelliges Auftragsplus: Beim Auftragseingang erzielte Koenig & Bauer den im Zuge der Geschäftsberichtsvorlage angedeuteten 'starken Jahresstart'. Sowohl im Segment Special & New Technologies (S&T; +40,6% yoy auf 114,7 Mio. EUR) als auch bei Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P; +12,4% yoy auf 194,3 Mio. EUR) legten die Neuaufträge gegen den Markttrend dynamisch zu. Im Earnings Call betonte der Vorstand, dass die jüngst gemeldete Insolvenz des Wettbewerbers Manroland (Marktanteil: ca. 4- 5%) dabei noch keine Rolle spielte. In Summe stand bei einem Ordervolumen i.H.v. 297,6 Mio. EUR (+21,4% yoy) und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,14x zum Quartalsende ein Auftragsbestand von 1.008,0 Mio. EUR (31.12.: 970,6 Mio. EUR) wieder leicht oberhalb der Milliardenschwelle zu Buche. Heterogene operative Entwicklung der Segmente: Angesichts einer noch gedämpften Auftragslage aus dem Vorjahr sowie eines spürbaren Investitions- und Preisdrucks in Deutschland und dem übrigen Europa gingen die Umsatzerlöse im Segment P&P jedoch um 12,0% yoy auf 133,4 Mio. EUR zurück. Infolgedessen rutschte auch das berichtete Segment-EBITDA mit -12,7 Mio. EUR (Vj.: 4,6 Mio. EUR) in den negativen Bereich, enthielt jedoch nicht-operative Sonderbelastungen von 4,3 Mio. EUR für die Stilllegung eines Produktionsstandorts in Frankenthal. Dagegen legten die Erlöse im Segment S&T vor allem getrieben durch Leistungsfortschritte bei Großprojekten im Bereich Banknote Solutions in Nordamerika um +24,1% yoy auf 134,0 Mio. EUR zu. Gepaart mit positiven Effekten aus der Restrukturierung und einer Trendwende im früheren Segment Digital & Webfed gelang hier der operative Turnaround auf ein EBITDA von 4,1 Mio. EUR (Vj.: -8,1 Mio. EUR). Unterm Strich stand aber wie saisonal üblich nach Q1 ein Periodenfehlbetrag (-27,6 Mio. EUR; Vj.: -23,2 Mio. EUR) sowie ein deutlich negativer Free Cashflow (-37,8 Mio. EUR; Vj.: -28,4 Mio. EUR) zu Buche. Ausblick bestätigt, Coding-Geschäft bleibt: Gegenüber der unveränderten Guidance einer stabilen Entwicklung des Konzernumsatzes (ca. 1.300 Mio. EUR) sowie des EBITDAs (operativ ca. 80 Mio. EUR) geht Koenig & Bauer ergebnisseitig mit einem leichten Rückstand in die kommenden Quartale (operatives EBITDA Q1: -2,9 Mio. EUR; Vj.: -0,6 Mio. EUR). Insbesondere bei P&P ist gegenüber Q1 eine anziehende Dynamik vonnöten, was jedoch durch eine hier besonders starke Book-to-Bill-Ratio von 1,46x untermauert wird. Nichtsdestotrotz nehmen wir unsere Prognosen für das laufende Jahr in Anbetracht des im Heimatmarkt Deutschland weiterhin schwachen Marktumfelds moderat zurück. Im Call sprach der CFO trotz neuer Unsicherheitsfaktoren wie dem Irankrieg aber sogar von einem leicht abnehmendem Preisdruck. Auf Basis des strategischen Leitfadens IMPACT strebt das Unternehmen mittelfristig unverändert ein Umsatzvolumen von 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBITDA-Marge von mindestens 8% an. Dazu beitragen soll weiterhin auch das profitable Coding-Geschäft (MONe: Umsatzerlöse: ca. 50-60 Mio. EUR), das nach einer im Juli 2025 eingeleiteten strategischen Überprüfung nun in Eigenregie fortgeführt werden und von neuen Markttrends wie der GS1 2D-Migration oder dem digitalen Produktpass (DPP) profitieren soll. Fazit: Während sich der Auftragseingang stark und die Topline robust darstellen, hinkt die Profitabilität unseren Erwartungen noch etwas hinterher. Wir gehen unterjährig aber von einer sukzessiven Verbesserung aus und halten an den Prognosen für 2027ff. fest. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8c73029b79a3aa4c77e63bfb08722ce0 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=222cddc7-4955-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2322642 06.05.2026 CET/CEST °