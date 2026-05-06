Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

06.05.2026 / 14:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.05.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Stabiler Jahresauftakt bei steigender Profitabilität - Wachstumstreiber
intakt, H2 im Fokus

Masterflex hat heute den Q1-Bericht vorgelegt. Während die Umsatzentwicklung
noch verhalten ausfiel, konnte die Profitabilität trotz anhaltender
Anlaufkosten weiter gesteigert werden. Die bestätigte Jahresprognose sowie
der gestiegene Auftragsbestand untermauern die Erwartung einer stärkeren
Dynamik im Jahresverlauf.

[Tabelle]

Stabile Entwicklung mit gemischtem Marktumfeld: Der Umsatz lag im ersten
Quartal mit 27,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Q1/25: 27,5 Mio. EUR) und
reflektiert damit ein weiterhin uneinheitliches Marktumfeld. Während das
Segment 'Life" (Medizintechnik, Pharma und Food) erneut ein solides Wachstum
verzeichnete, blieb die Entwicklung im zyklischeren 'Tech"-Segment
rückläufig. Dies betraf vor allem konjunktursensible Industrien wie
Maschinenbau, Infrastruktur, Kunststoffverarbeitung und Halbleiter. Regional
ergab sich hingegen ein gemischtes Bild. Während Europa und Asien positiv
tendierten, blieb die Entwicklung in den USA zum Jahresstart noch verhalten
aufgrund eines schwächeren Projektgeschäfts im Vergleich zu den
Vorquartalen. Positiv hervorzuheben ist hingegen der Anstieg des
Auftragsbestands auf 21,3 Mio. EUR (+1,5 Mio. EUR qoq), der eine weiterhin
solide Nachfragebasis signalisiert.

Margensteigerung trotz Anlaufkosten: Auf Ergebnissebene setzte sich die
positive Entwicklung fort. Das EBIT stieg leicht auf 4,5 Mio. EUR (Q1/25:
4,4 Mio. EUR), während die EBIT-Marge auf 16,4% (Q1/25: 16,0%) verbessert
werden konnte. Damit bestätigt Masterflex erneut die strukturell gestiegene
Profitabilität, die insbesondere auf Effizienzsteigerungen in Produktion und
Materialeinkauf sowie einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen ist. Die
Margenverbesserung wurde dabei trotz der laufenden Anlaufkosten für den
neuen Standort in Marokko erzielt. Diese resultieren vor allem aus
Personalaufbau und Schulungsmaßnahmen sowie anfänglichen Ineffizienzen und
dürften auch im weiteren Jahresverlauf anhalten. Hinsichtlich möglicher
Kostensteigerungen infolge des Iran-Konflikts zeigte sich CFO Becks im
Earnings Call zuversichtlich, dass die gestiegenen Kosten für Fracht und
erdölbasierte Vorprodukte an die Kunden weitergegeben werden können und sich
auch in den kommenden Quartalen kein substanziell negativer Effekt auf die
Materialkostenquote ergeben sollte.

Fazit: Die Q1-Zahlen bestätigen die hohe Resilienz von Masterflex in einem
weiterhin herausfordernden Umfeld. Während die Umsatzentwicklung kurzfristig
noch durch die schwache Industriekonjunktur gebremst wird, zeigt die
steigende Profitabilität die strukturellen Fortschritte im Geschäftsmodell.
Der erhöhte Auftragsbestand sowie die bestätigte Guidance deuten auf eine
Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf hin, insbesondere im zweiten
Halbjahr mit Beiträgen aus dem Standort Marokko und ersten Umsätzen aus dem
im vergangenen Jahr gewonnenen Großprojekt, die das Top Line-Wachstum in
2027 nochmals beschleunigen dürften. Bei einem EV/EBIT 2027e von 7,6 in
Kombination mit der erwarteten Wachstumsbeschleunigung in den kommenden
Jahren bekräftigen wir unser Kursziel von 21,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=66a7600a1dfc959595b58e174d8971cc

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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