Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 06.05.2026 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Stabiler Jahresauftakt bei steigender Profitabilität - Wachstumstreiber intakt, H2 im Fokus Masterflex hat heute den Q1-Bericht vorgelegt. Während die Umsatzentwicklung noch verhalten ausfiel, konnte die Profitabilität trotz anhaltender Anlaufkosten weiter gesteigert werden. Die bestätigte Jahresprognose sowie der gestiegene Auftragsbestand untermauern die Erwartung einer stärkeren Dynamik im Jahresverlauf. [Tabelle] Stabile Entwicklung mit gemischtem Marktumfeld: Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 27,4 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Q1/25: 27,5 Mio. EUR) und reflektiert damit ein weiterhin uneinheitliches Marktumfeld. Während das Segment 'Life" (Medizintechnik, Pharma und Food) erneut ein solides Wachstum verzeichnete, blieb die Entwicklung im zyklischeren 'Tech"-Segment rückläufig. Dies betraf vor allem konjunktursensible Industrien wie Maschinenbau, Infrastruktur, Kunststoffverarbeitung und Halbleiter. Regional ergab sich hingegen ein gemischtes Bild. Während Europa und Asien positiv tendierten, blieb die Entwicklung in den USA zum Jahresstart noch verhalten aufgrund eines schwächeren Projektgeschäfts im Vergleich zu den Vorquartalen. Positiv hervorzuheben ist hingegen der Anstieg des Auftragsbestands auf 21,3 Mio. EUR (+1,5 Mio. EUR qoq), der eine weiterhin solide Nachfragebasis signalisiert. Margensteigerung trotz Anlaufkosten: Auf Ergebnissebene setzte sich die positive Entwicklung fort. Das EBIT stieg leicht auf 4,5 Mio. EUR (Q1/25: 4,4 Mio. EUR), während die EBIT-Marge auf 16,4% (Q1/25: 16,0%) verbessert werden konnte. Damit bestätigt Masterflex erneut die strukturell gestiegene Profitabilität, die insbesondere auf Effizienzsteigerungen in Produktion und Materialeinkauf sowie einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen ist. Die Margenverbesserung wurde dabei trotz der laufenden Anlaufkosten für den neuen Standort in Marokko erzielt. Diese resultieren vor allem aus Personalaufbau und Schulungsmaßnahmen sowie anfänglichen Ineffizienzen und dürften auch im weiteren Jahresverlauf anhalten. Hinsichtlich möglicher Kostensteigerungen infolge des Iran-Konflikts zeigte sich CFO Becks im Earnings Call zuversichtlich, dass die gestiegenen Kosten für Fracht und erdölbasierte Vorprodukte an die Kunden weitergegeben werden können und sich auch in den kommenden Quartalen kein substanziell negativer Effekt auf die Materialkostenquote ergeben sollte. Fazit: Die Q1-Zahlen bestätigen die hohe Resilienz von Masterflex in einem weiterhin herausfordernden Umfeld. Während die Umsatzentwicklung kurzfristig noch durch die schwache Industriekonjunktur gebremst wird, zeigt die steigende Profitabilität die strukturellen Fortschritte im Geschäftsmodell. Der erhöhte Auftragsbestand sowie die bestätigte Guidance deuten auf eine Beschleunigung im weiteren Jahresverlauf hin, insbesondere im zweiten Halbjahr mit Beiträgen aus dem Standort Marokko und ersten Umsätzen aus dem im vergangenen Jahr gewonnenen Großprojekt, die das Top Line-Wachstum in 2027 nochmals beschleunigen dürften. Bei einem EV/EBIT 2027e von 7,6 in Kombination mit der erwarteten Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Jahren bekräftigen wir unser Kursziel von 21,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=66a7600a1dfc959595b58e174d8971cc Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=07b34e6e-4945-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2322504 06.05.2026 CET/CEST °