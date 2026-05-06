Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG

06.05.2026 / 10:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG

     Unternehmen:               SYZYGY AG
     ISIN:                      DE0005104806

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,70 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Start in das laufende Geschäftsjahr im Rahmen der Erwartungen; Prognosen und
Kursziel bestätigt

Wie erwartet, verzeichnet die SYZYGY AG im ersten Quartal 2026 einen
Umsatzrückgang um 13,6 % auf 12,90 Mio. EUR (VJ: 14,93 Mio. EUR). Dabei haben
alle drei Berichtsregionen zum Umsatzrückgang beigetragen. Das Segment
Deutschland, die umsatzstärkste Region, verzeichnete dabei sowohl prozentual
(-14,6 %) als auch absolut (-1,75 Mio. EUR) den stärksten Rückgang. Diese
Entwicklung liegt im Rahmen unserer Erwartungen, da die deutschen
SYZYGY-Gesellschaften nach wie vor von der herausfordernden konjunkturellen
Lage betroffen sind, was sich in rückläufigen Ausschreibungen sowie
Etatkürzungen und Projektverschiebungen niederschlägt. Hinzu kommt der
bereits bekannte Verlust eines größeren Kundenetats im mittleren
einstelligen Millionen-Euro-Bereich, der noch in der Vorjahresperiode
enthalten war.

Parallel dazu verzeichnet die SYZYGY AG für die Region Großbritannien & US
einen Rückgang der Umsatzerlöse um 13,9 % auf 1,19 Mio. EUR (VJ: 1,39 Mio. EUR),
wenngleich der absolute Umsatzrückgang von 0,19 Mio. EUR als nicht wesentlich
einzustufen ist. Nachdem die Quartalsumsätze im vergangenen Geschäftsjahr
2025 unterjährig rückläufig waren, scheint sich in diesem Segment eine
Bodenbildung vollzogen zu haben. Denn im Vergleich zum vorhergehenden
Quartal Q4 2025 (1,02 Mio. EUR) hat erstmals seit vier Quartalen wieder eine
Umsatzsteigerung stattgefunden.

Mit Umsätzen, die um 0,14 Mio. EUR niedriger ausfallen, liegt das polnische
Segment ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Während das CGI-Geschäft
besonders unter der fehlenden Nachfrage aus den USA leidet, tritt das
Agenturgeschäft in Polen stärker in den Vordergrund. Perspektivisch dürfte
es das rückläufige CGI-Geschäft ausgleichen.

In den vergangenen Geschäftsjahren hat das Management der SYZYGY AG als
Antwort auf die rückläufige Geschäftsentwicklung, insbesondere in den
Bereichen Beratung und Performance-Marketing, umfassende
Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt. Diese sind an der stark rückläufigen
Anzahl der Mitarbeiter von 454 (VJ: 546) sichtbar. Mit Abschluss der
Restrukturierungsmaßnahmen verfügt die Gesellschaft über eine geringere
operative Kostenbasis, was sich im ersten Quartal 2026 bereits in einem
positiven EBIT in Höhe von 0,25 Mio. EUR (VJ: 0,29 Mio. EUR) niederschlägt. Die
nahezu konstante EBIT-Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist vor dem
Hintergrund der deutlich rückläufigen Umsatzerlöse ein Beleg für den Erfolg
der Kosteneinsparmaßnahmen.

Aufgrund der Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate 2026, die den
Erwartungen entspricht, hat das SYZYGY-Management die im Geschäftsbericht
2025 veröffentlichte Guidance bestätigt. Dabei wird unverändert mit
Umsatzerlösen in Höhe von 50 Mio. EUR gerechnet. Die EBIT-Marge soll ebenfalls
unverändert zwischen 3 % und 4 % liegen, was einem EBIT von 1,5 bis 2,0 Mio.
EUR entsprechen würde. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig befindet sich
die Gesellschaft auf einem guten Weg, die kommunizierten Ziele zu erreichen.

Wie in unserer letzten Researchstudie (siehe Anno-Studie vom 10.04.26)
dargestellt, dürfte das Segment Deutschland auf Gesamtjahresebene einen
spürbaren Umsatzrückgang aufweisen, wie auch schon im ersten Quartal.
Ausschlaggebend hierfür ist neben der schwierigen konjunkturellen Lage der
Wegfall eines Etats im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, der
erstmals eine ganzjährige Auswirkung im Jahr 2026 haben wird. Daher rechnen
wir für das Segment Deutschland mit einem Umsatzrückgang auf 37,72 Mio. EUR
(GJ 2025: 46,06 Mio. EUR).

Demgegenüber sollten sich die ausländischen SYZYGY-Gesellschaften deutlich
stabiler entwickeln. Insbesondere das Segment Großbritannien & USA dürfte
unserer Ansicht nach von einem im Jahr 2025 gewonnenen größeren Budget
profitieren, das im Jahr 2026 erstmals ganzjährig enthalten sein wird. Zudem
ist die Fokussierung auf das wachstumsstarke Fintech-Segment
vielversprechend. Insgesamt unterstellen wir daher eine Umsatzverbesserung
auf 5,60 Mio. EUR (GJ 2025: 5,06 Mio. EUR). Im polnischen Segment
prognostizieren wir für 2026 eine konstante Umsatzentwicklung. Wir erwarten,
dass das Agenturgeschäft die rückläufigen Umsätze des Bereichs
CGI-Dienstleistungen ausgleichen dürfte.

Trotz unserer unveränderten Umsatzprognose von 50,02 Mio. EUR (VJ: 56,84 Mio.
EUR) rechnen wir mit einem Anstieg des EBIT auf 1,50 Mio. EUR, was der unteren
Grenze der Prognosebandbreite entspricht. Der Wegfall einmaliger Belastungen
im Zusammenhang mit den Restrukturierungsaufwendungen sowie die daraus
resultierenden Kosteneinsparungen sollten zu einer spürbaren Verbesserung
des operativen Ergebnisses beitragen.

Aufgrund unserer unveränderten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr
sowie für die kommenden Geschäftsjahre behalten wir unser
DCF-Bewertungsmodell bei. Damit bestätigen wir unser Kursziel von 2,70 EUR je
Aktie und vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=05df4695247b8647bfb873c54b7d19e2

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 06.05.2026 (09:04 Uhr)
Erste Weitergabe: 06.05.2026 (10:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=83a93a90-491a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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