Original-Research: Zeal Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Zeal Network SE - von Montega AG 06.05.2026 / 17:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Zeal Network SE Unternehmen: Zeal Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2026 Kursziel: 68,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Q1 leicht über den Erwartungen - ZEAL startet weitere Soziallotterie mit Traumauto-Verlosung ZEAL hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Trotz eines statistisch unterdurchschnittlichen Jackpot-Umfelds (keine Peak-Jackpots) konnte sich das Unternehmen in Q1 dank seiner starken Marktposition solide behaupten und unsere Erwartungen leicht übertreffen. Für das Erreichen der gesteckten Ziele im laufenden Jahr dürfte auch der Start einer weiteren Soziallotterie unterstützend wirken. [Tabelle] Trotz des schwachen Jackpot-Umfelds und des folglich um ca. 6% geringeren Spielvolumens der Lotterien 6aus49 und Eurojackpot konnte ZEAL den Umsatz in Q1 um 6,2% steigern und unsere Erwartungen leicht übertreffen. Im Kernsegment Lotterien stieg der Umsatz um 5%, getrieben durch die Neukundenentwicklung (+11%) sowie die positive Entwicklung der Soziallotterie Traumhausverlosung. Der Bereich Games legte in Q1 um 14% zu, spielt jedoch mit EUR 3,9 Mio. auf Gruppenebene weiterhin eine untergeordnete Rolle. Aufgrund gestiegener Marketingkosten von EUR 17,6 Mio. (+13%) sowie höherer Personalaufwendungen von EUR 10,2 Mio. (+21%) lag das EBITDA wie erwartet mit EUR 15,5 Mio. unter dem Vorjahresniveau. ZEAL startet weitere Soziallotterie: Im heute abgehaltenen Conference Call hat das Unternehmen den Start einer weiteren Soziallotterie bekannt gegeben. In der Traumautoverlosung sollen in regelmäßigen Abständen Luxusfahrzeuge verlost werden. Das erste Fahrzeug ist ein Porsche GT3 RS im Wert von EUR 349.000. Im Gegensatz zur Traumhausverlosung ist die Anzahl der Lose auf 250.000 pro Ziehung begrenzt, was das Spielvolumen beim aktuellen Lospreis von EUR 9,90 auf knapp EUR 2,5 Mio. limitiert. Gleichzeitig dürfte die Limitierung der Lose die Attraktivität bzw. den Spielanreiz erhöhen. Zur Anzahl der Ziehungen pro Jahr hat das Unternehmen aufgrund des frühen Stadiums (erste Auslosung am 25.06.) noch keine weiteren Angaben gemacht. Aufgrund der Struktur der Lotterie halten wir eine höhere Frequenz als bei der Traumhausverlosung für plausibel, die das Unternehmen bei maximal 12 Häusern pro Jahr sieht. Ausblick 2026: Das Management hat die Guidance für das laufende Jahr bestätigt, allerdings erneut darauf hingewiesen, dass diese auf einer statistisch normalen Jackpot-Verteilung basiert. Aktuell liegt der Eurojackpot bereits bei EUR 76 Mio. und nähert sich damit der Schwelle von EUR 80 Mio., ab der das Spielvolumen erfahrungsgemäß deutlich anzieht. Vor diesem Hintergrund erachten wir das Erreichen der Guidance sowie unserer Prognosen weiterhin als realistisch. Selbst bei einem anhaltend schwachen Jackpot-Umfeld in Q2 würden wir primär eine Anpassung der Umsatzschätzung erwarten, da niedrigere Jackpots typischerweise mit reduzierten Marketingaufwendungen einhergehen. Fazit: Die kurzfristige Volatilität infolge der Jackpot-Entwicklung ändert nichts am strukturellen Investment Case, der auf signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerungen in den kommenden Jahren abzielt. Wir bekräftigen die Kaufempfehlung und das Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=91816a6d4ade3b69cddbe3772f353880 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ac9fa178-495e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2322678 06.05.2026 CET/CEST °