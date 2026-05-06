Original-Research: Zeal Network SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Zeal Network SE - von Montega AG

06.05.2026 / 17:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Zeal Network SE

     Unternehmen:               Zeal Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.05.2026
     Kursziel:                  68,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Q1 leicht über den Erwartungen - ZEAL startet weitere Soziallotterie mit
Traumauto-Verlosung

ZEAL hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Trotz eines
statistisch unterdurchschnittlichen Jackpot-Umfelds (keine Peak-Jackpots)
konnte sich das Unternehmen in Q1 dank seiner starken Marktposition solide
behaupten und unsere Erwartungen leicht übertreffen. Für das Erreichen der
gesteckten Ziele im laufenden Jahr dürfte auch der Start einer weiteren
Soziallotterie unterstützend wirken.

[Tabelle]

Trotz des schwachen Jackpot-Umfelds und des folglich um ca. 6% geringeren
Spielvolumens der Lotterien 6aus49 und Eurojackpot konnte ZEAL den Umsatz in
Q1 um 6,2% steigern und unsere Erwartungen leicht übertreffen. Im
Kernsegment Lotterien stieg der Umsatz um 5%, getrieben durch die
Neukundenentwicklung (+11%) sowie die positive Entwicklung der
Soziallotterie Traumhausverlosung. Der Bereich Games legte in Q1 um 14% zu,
spielt jedoch mit EUR 3,9 Mio. auf Gruppenebene weiterhin eine
untergeordnete Rolle. Aufgrund gestiegener Marketingkosten von EUR 17,6 Mio.
(+13%) sowie höherer Personalaufwendungen von EUR 10,2 Mio. (+21%) lag das
EBITDA wie erwartet mit EUR 15,5 Mio. unter dem Vorjahresniveau.

ZEAL startet weitere Soziallotterie: Im heute abgehaltenen Conference Call
hat das Unternehmen den Start einer weiteren Soziallotterie bekannt gegeben.
In der Traumautoverlosung sollen in regelmäßigen Abständen Luxusfahrzeuge
verlost werden. Das erste Fahrzeug ist ein Porsche GT3 RS im Wert von EUR
349.000. Im Gegensatz zur Traumhausverlosung ist die Anzahl der Lose auf
250.000 pro Ziehung begrenzt, was das Spielvolumen beim aktuellen Lospreis
von EUR 9,90 auf knapp EUR 2,5 Mio. limitiert. Gleichzeitig dürfte die
Limitierung der Lose die Attraktivität bzw. den Spielanreiz erhöhen. Zur
Anzahl der Ziehungen pro Jahr hat das Unternehmen aufgrund des frühen
Stadiums (erste Auslosung am 25.06.) noch keine weiteren Angaben gemacht.
Aufgrund der Struktur der Lotterie halten wir eine höhere Frequenz als bei
der Traumhausverlosung für plausibel, die das Unternehmen bei maximal 12
Häusern pro Jahr sieht.

Ausblick 2026: Das Management hat die Guidance für das laufende Jahr
bestätigt, allerdings erneut darauf hingewiesen, dass diese auf einer
statistisch normalen Jackpot-Verteilung basiert. Aktuell liegt der
Eurojackpot bereits bei EUR 76 Mio. und nähert sich damit der Schwelle von
EUR 80 Mio., ab der das Spielvolumen erfahrungsgemäß deutlich anzieht. Vor
diesem Hintergrund erachten wir das Erreichen der Guidance sowie unserer
Prognosen weiterhin als realistisch. Selbst bei einem anhaltend schwachen
Jackpot-Umfeld in Q2 würden wir primär eine Anpassung der Umsatzschätzung
erwarten, da niedrigere Jackpots typischerweise mit reduzierten
Marketingaufwendungen einhergehen.

Fazit: Die kurzfristige Volatilität infolge der Jackpot-Entwicklung ändert
nichts am strukturellen Investment Case, der auf signifikante Umsatz- und
Ergebnissteigerungen in den kommenden Jahren abzielt. Wir bekräftigen die
Kaufempfehlung und das Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=91816a6d4ade3b69cddbe3772f353880

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ac9fa178-495e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2322678 06.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zeal Network

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istheute, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen