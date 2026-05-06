Panzergetriebebauer Renk mit unerwartet starkem Auftragseingang

München, ⁠06. Mai (Reuters) - Der Augsburger Rüstungszulieferer Renk hat zum Jahresauftakt noch mehr Aufträge eingesammelt als erwartet. Der Ordereingang stieg um 6,1 Prozent auf einen Rekordwert von ‌582 Millionen Euro, wie der Hersteller von Getrieben für Panzer und Schiffe am Mittwoch mitteilte. ⁠Analysten hatten ⁠lediglich einen Anstieg auf 557 Millionen Euro erwartet von 549 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. "Der gelungene Start ins Jahr 2026 unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells und die anhaltend positive Dynamik unserer ‌Kernmärkte", erklärte Vorstandschef Alexander Sagel. ‌Er bestätigte die Jahresprognose.

Der Auftragsbestand stieg damit auf ein Allzeithoch von 6,9 Milliarden Euro. Wie zuletzt hielt ⁠das Umsatzwachstum mit dem Auftragsboom nicht Schritt. Die ‌Quartalserlöse stiegen um vier ⁠Prozent auf 284 Millionen Euro. Renk hatte bereits darauf verwiesen, dass Kunden - etwa Panzerhersteller - selbst erst ihre Produktion hochfahren müssten. Nun erklärte ‌Renk, aufgrund von ⁠Verzögerungen in der externen Logistikkette ⁠komme es zu einer Verschiebung von Auslieferungen und damit von Umsätzen in die Folgequartale. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) wuchs um 10,4 Prozent auf 42 Millionen Euro. Der Nachsteuergewinn vervielfachte sich auf 15,4 Millionen Euro von 771.000 Euro.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)