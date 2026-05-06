Positive Marktstimmung zur Wochenmitte

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester. Der DAX beginnt den Handel mit klaren Zugewinnen und setzt damit den positiven Trend vom Vortag fort. Auch der Euro Stoxx 50 notiert höher. An den internationalen Märkten überwiegt ebenfalls die freundliche Tendenz: In den USA bleiben S&P 500 und Nasdaq auf hohem Niveau. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen

Makroökonomischer Überblick

Das Marktumfeld wird heute von zwei zentralen Faktoren bestimmt. Zum einen sorgen vorsichtige Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran für Erleichterung an den Kapitalmärkten. Ankündigungen diplomatischer Gespräche nehmen kurzfristig geopolitische Risikoaufschläge aus dem Markt. Zum anderen erreicht die Berichtssaison in Deutschland einen Höhepunkt: Zahlreiche Schwergewichte aus DAX und MDAX legen heute Quartalszahlen vor und liefern wichtige Hinweise zur operativen Verfassung der Unternehmen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Renk zählt zu den auffälligsten Gewinnern des Tages. Die Aktie legt deutlich zu, nachdem der Getriebehersteller starke Quartalszahlen vorgelegt hat. Ein rekordhoher Auftragseingang, getragen von einer kräftigen Nachfrage nach militärischer Antriebstechnik für NATO‑Programme und den Puma‑Panzer der Bundeswehr, unterstreicht die hohe Visibilität des Geschäfts. Auch operativ entwickelte sich Renk besser als erwartet – der Auftragsbestand markiert ein neues Rekordniveau.

Infineon bleibt ebenfalls stark gehandelt. Der Halbleiterkonzern profitiert vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz und der weltweit hohen Nachfrage nach leistungsfähigen Chips. Eine angehobene Prognose stützt das langfristige Wachstumsszenario, auch wenn die Aktie nach der jüngsten Rally zeitweise konsolidiert.

AMD sorgt international für besondere Aufmerksamkeit. Die Aktie verzeichnete einen kräftigen Kurssprung, nachdem der US‑Chipkonzern mit starken Quartalszahlen und einer lebhaften Nachfrage nach KI‑Beschleunigern überzeugt hatte. Vor allem das Rechenzentrums‑Geschäft treibt die Dynamik, was die Fantasie im gesamten Technologiesektor weiter befeuert und auch europäischen Halbleiterwerten Rückenwind verleiht.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6WJ9 13,74 23364,393756 Punkte 18,02 Open End DAX® Bear UG2Y9N 15,50 26208,768115 Punkte 15,91 Open End XDAX® Bull UN0LK4 26,46 22057,997634 Punkte 9,37 Open End DAX® Bear UN5D16 3,19 24978,286418 Punkte 71,02 Open End Gold Bull UN66CH 44,24 4161,319138 USD 9,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.05.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Call UN4HYX 10,29 320,00 USD 2,11 16.09.2026 DAX® Call UN5028 3,49 24800,00 Punkte 37,25 15.05.2026 Infineon Technologies AG Call UN4W4J 3,4 70,00 EUR 5,71 15.09.2026 NIKE Inc. Call UN6TJ0 0,72 40,00 USD 3,34 13.01.2027 Palantir Technologies Inc. Call UG9FYQ 0,24 400,00 USD 4,39 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.05.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN6Z59 4,07 26027,886337 Punkte 15 Open End S&P 500® Short UN1110 1,19 7743,235523 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Short UN6ZEH 1,24 29883,040751 Punkte 15 Open End Siemens Energy AG Short Un4J27 1,46 219,063877 EUR 5 Open End Amazon.com Inc. Short UN7PA0 2,49 291,785947 USD 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.05.2026; 10:30 Uhr;

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