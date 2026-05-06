Rohstoffe
Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/chitsanupong
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 118,33 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,30 Dollar mehr als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
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