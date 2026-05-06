Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Jens Spahn

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Jens Spahn:

"In der Politik gibt es Popstars, die schnell verglühen wie Karl Theodor zu Guttenberg. Und es gibt die oft Totgesagten, die nicht totzukriegen sind. Jens Spahn gehört zur zweiten Sorte. Maskenaffäre, gescheiterte Richterinnenwahl, Rentenaufstand der JU: Spahns erstes Jahr als Unions-Fraktionschef verlief turbulent, ja krisenhaft. Gemessen daran sitzt der 46-Jährige erstaunlich fest im Sattel. Spahn bleibt Vorsitzender der mächtigen Fraktion - und Kanzler im Wartestand. Für den Fall, dass die Sache für Friedrich Merz nicht gut ausgeht. Dass die Fraktion ihren Chef schont, liegt auch daran, dass die "Schuldfrage" in der Union fürs Erste geklärt ist. Merz, nicht Spahn machen die Unions-Abgeordneten für ihre schwierige Lage verantwortlich."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

„Projekt Sackgasse“
Iran lehnt US-Initiative zur Straße von Hormus abgestern, 04:00 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Abgaben auf Autos und Lastwagen
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland03. Mai · dpa-AFX
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen