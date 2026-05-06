Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Internet/KI

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Internet/KI:

"Medienhäuser bemühen sich durch immer ausgefeiltere Digitalstrategien Menschen auf allen Kanälen, Print, E-Paper, Onlineportale, anzusprechen. Dabei werden sie leider von den Big-Tech-Konzernen ausgebremst, die ihre mittels KI-Agenten optimierten Krakenarme über das gesamte Internet legen. Wirksame Regulierung seitens der Politik? Fehlanzeige. Deutschland nähert sich den USA."/DP/jha

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