Redcare-Aktie erholt – Profitabilität bleibt Schwachpunkt

Die Aktien von Redcare sind am Mittwoch nach endgültigen Quartalszahlen kurzzeitig um 4,5 Prozent gestiegen. Mit zuletzt noch plus 1,5 Prozent blieben die Papiere der Onlineapotheke dann aber doch in ihrer jüngsten Range.

Die Resultate hätten die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieben die Experten von Oddo BHF. Das bereinigte operative Ergebnis sei zwar gegenüber dem Vorjahr zweistellig geklettert, die Erwartungen habe man aber gleichwohl verfehlt. Der operative Hebel habe weniger durchgeschlagen als erhofft. Die Profitabilität bleibe die Achillesferse der Anlagestory.

Redcare hatten im März mit nur noch gut 30 Euro so wenig gekostet wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Seither erholten sie sich zwar um 68 Prozent, liegen 2026 aber noch über ein Fünftel im Minus. Die Aktien des Konkurrenten DocMorris liegen derweil auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2025.

Beide waren seit der Corona-Zeit massiv eingebrochen, zuletzt insbesondere wegen der zähen Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Redcare hatten im Februar 2021 noch 249 Euro gekostet, DocMorris 514 Franken. Anschließend wurden die Kursgewinne bis zum März dieses Jahres pulverisiert. Der Tiefpunkt von DocMorris lag sogar unter vier Franken.