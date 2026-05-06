Redcare verdient deutlich mehr und bestätigt Jahresziele

Düsseldorf, 06. ⁠Mai (Reuters) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat dank des rasant wachsenden Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten den Gewinn kräftig gesteigert. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) schnellte im ersten Quartal um 58 ‌Prozent auf 14,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies gelang, obwohl die Bruttomarge wegen ⁠des wettbewerbsintensiven ⁠Umfelds und eines höheren Anteils an rezeptpflichtigen Medikamenten sank. Effizientere Marketingausgaben und Skaleneffekte konnten dies jedoch mehr als ausgleichen. Der Umsatz legte wie bereits veröffentlicht um 18,4 Prozent auf 849,5 Millionen Euro zu.

Treiber des ‌Wachstums war vor allem das Geschäft ‌mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland, das um 55 Prozent zunahm. Aber auch das Geschäft mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) erholte sich ⁠und wuchs in Deutschland um neun Prozent, nach fünf ‌Prozent im Vorquartal. "Das erste ⁠Quartal ist ein sehr guter Start in das Jahr und bestätigt die konsequente Umsetzung unserer für 2026 gesetzten Ziele", sagte Vorstandschef Olaf Heinrich. Man ‌verbessere kontinuierlich das Kundenerlebnis ⁠im rezeptpflichtigen Bereich und stärke ⁠das Angebot im rezeptfreien Geschäft.

Für das Gesamtjahr bestätigte er seine Prognose, die einen Umsatzanstieg um 13 bis 15 Prozent vorsieht. Für das Geschäft mit rezeptfreien Produkten wird ein Zuwachs von acht bis zehn Prozent erwartet. Die bereinigte Ebitda-Marge soll gleichzeitig mindestens 2,5 Prozent betragen.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)