ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Iran-Hoffnung und KI-Fieber treiben an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der heißen Phase der Berichtssaison geht es für den Dax am Mittwoch weiter aufwärts. Vorsichtige Entspannungssignale im Iran-Krieg und der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) treiben die Börsen höher.

Der deutsche Leitindex gewann nach der ersten halben Stunde auf Xetra 1,17 Prozent auf 24.686 Punkte. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 0,78 Prozent auf 31.374 Zähler hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,1 Prozent an.

US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen.

Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen gegeben. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.

Treiber der Aktienmärkte, insbesondere der USA und Asiens, bleibt darüber hinaus der Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI). In den USA hatten der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 am Vortag weitere Rekordstände erreicht. "Die KI-Euphorie wirkt derzeit wie ein stabilisierender Faktor für die Märkte und überlagert viele der globalen Unsicherheiten", kommentierte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research.

Der KI-Boom befeuert weltweit Papiere von Chipkonzernen: In Korea Samsung oder SK Hynix , in den USA beispielsweise Advanced Micro Devices (AMD) , in Deutschland Infineon . Infineon erhöhte nun auch die Prognose. Die Aktien konnten nach ihrer zuletzt steilen Kursrally davon aber am Mittwoch nicht mehr profitieren.

In der in Deutschland auf Hochtouren laufenden Bilanzsaison öffneten zur Wochenmitte allein sieben Unternehmen aus dem Dax die Bücher. Continental gewannen an der Dax-Spitze 5 Prozent. Der Reifen- und Kunststofftechnikkonzern verdiente im ersten Quartal bei weniger Umsatz mehr. Ausschlaggebend waren gute Reifen-Geschäfte und Kosteneinsparungen.

BMW-Anteile verbuchten als Zweitplatzierter im Dax Gewinne von 4,4 Prozent. Analysten von JPMorgan bescheinigten dem Autohersteller einen insgesamt starken Jahresauftakt. Heidelberg Materials legten nach Quartalszahlen um 1,4 Prozent zu.

Die Papiere von Daimler Truck notierten nur knapp im Plus. Der Nutzfahrzeughersteller bekommt die Probleme auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt deutlich zu spüren.

Zalando drehten nach Kurszuwachs zum Auftakt schnell ins Minus mit zuletzt um die 2 Prozent am Dax-Ende. Die Übernahme von About You bescherte dem Online-Händler im ersten Quartal deutliche Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn. Zudem profitierte das Unternehmen vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Moderat nach unten um 0,5 Prozent ging es für Fresenius . Ein Händler hielt den Quartalsbericht des Krankenhausbetreibers und Pharmaherstellers nicht für überzeugend./ajx/zb