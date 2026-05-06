SAP und Fresenius investieren gemeinsam in KI-gestütztes Klinikinfosystem

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands größter Softwarekonzern SAP und der Klinikbetreiber Fresenius bauen ihre strategische KI-Partnerschaft weiter aus. Gemeinsam investieren beide Konzerne in Avelios Medical, einem Entwickler von Krankenhausinformationssystemen der nächsten Generation für die Cloud, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Die Unternehmen hatten ihre Partnerschaft im Januar verkündet und seinerzeit erklärt, gemeinsam künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen voranbringen zu wollen. Dabei hatten sie seinerzeit erklärt, mittelfristig einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu investieren.

"Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig", sagte Christian Pawlu, der bei Fresenius`Klinikgesellschaft Helios für das operative Geschäft zuständig ist.

Avelios Medical entwickelt den Angaben zufolge ein modulares Krankenhausinformationssystem (KIS), das klinische und administrative Prozesse durchgängig digitalisiert und auf offenen Standards aufbaut. Damit entstehe eine skalierbare Plattform, die Versorgungsteams entlaste, Prozesse harmonisiere und Innovation schneller in den klinischen Alltag bringe, hieß es./tav/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
Fresenius

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
Palantir weist 85 Prozent höhere Umsatzerlöse ausgestern, 03:54 Uhr · dpa-AFX
Firmenlogo
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen