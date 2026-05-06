Schwaches US-Geschäft lässt Gewinn von Daimler Truck einbrechen

Frankfurt, 06. ⁠Mai (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat im ersten Quartal unter der Schwäche seines wichtigsten Marktes USA gelitten. Das bereinigte Betriebsergebnis des Konzerns brach von Januar bis März um 54 Prozent auf 498 Millionen ‌Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich fiel der Gewinn sogar um 80 Prozent im Vergleich ⁠zum Vorjahrszeitraum. ⁠In der lange Zeit profitabelsten Region Nordamerika verdiente der Dax-Konzern nur noch 209 Millionen Euro, ein Rückgang um 73 Prozent. Der Absatz war um 25 Prozent, der Umsatz um 29 Prozent geschrumpft. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten entsprechend schwache Zahlen bereits ‌erwartet.

Daimler leidet zum einen direkt unter den ‌Einfuhrzöllen der USA gegenüber Mexiko, wo Fahrzeuge für die US-Marke Freightliner gebaut werden. Zum anderen herrscht Flaute im amerikanischen Logistiksektor, sodass Speditionen weniger ⁠Neufahrzeuge nachfragen. Die belastenden Effekte des im vergangenen Jahr auf 25 ‌Prozent erhöhten US-Zolls seien im ⁠ersten Quartal erstmals voll zum Tragen gekommen. "Das Finanzergebnis des Segments spiegelt trotz historisch niedriger Absatzzahlen und zollbedingtem Gegenwind eine starke operative Performance wider", erklärte das Unternehmen.

Der Auftragseingang lässt aber ‌auf eine Wende hoffen: Er ⁠stieg in Nordamerika um 86 ⁠Prozent gegenüber dem Vorjahresturnus und konzernweit um 50 Prozent auf rund 114.000 Einheiten. "Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erzielen", erklärte Daimler-Chefin Karin Radström. Daimler Truck hält am Gewinnziel von 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro nach 3,5 Milliarden Euro im Vorjahr fest. Das berücksichtige aber keine Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Lieferketten ⁠und Energiepreise, die nicht einschätzbar seien.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)