Störung: Websites mit '.de'-Namen zeitweise nicht erreichbar

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlreiche Websites mit dem Adressende ".de" sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in dem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.

Denic zufolge konnte es Probleme beim Aufrufen von Internetseiten geben, nach der Ursache des Problems wurde demnach gesucht. Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder./so/DP/zb

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