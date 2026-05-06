Streaming und Parks beflügeln Disney - Gewinn höher als erwartet

Los Angeles, ⁠06. Mai (Reuters) - Walt Disney hat dank guter Geschäfte mit seinen Streaming-Diensten und Freizeitparks die Markterwartungen übertroffen. Der neue Konzernchef Josh D'Amaro bekräftigte am Mittwoch, dass er für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres mit ‌einem noch stärkeren Wachstum rechne. "Wir sehen eine bedeutende Chance, unsere Fans sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt ⁠tiefer ⁠zu binden und zu unterhalten", sagte er. D'Amaro hatte Mitte März die Nachfolge von Bob Iger angetreten und steht vor der Aufgabe, den Konzern durch den Wandel zum Streaming, den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz und eine durch höhere Ölpreise belastete Wirtschaft zu ‌steuern.

Der Unterhaltungskonzern teilte mit, einen bereinigten Quartalsgewinn ‌von 1,57 (Vorjahr: 1,45) Dollar je Aktie verbucht zu haben. Gleichzeitig sei der Umsatz um sieben Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten ⁠hatten mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 Dollar und einem ‌Umsatz von 24,78 Milliarden Dollar gerechnet. ⁠Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um mehr als vier Prozent zu.

Die Sparte Erlebnisse, zu der Parks, Kreuzfahrtschiffe und Konsumgüter gehören, steigerte ihren Betriebsgewinn um fünf Prozent. Auch ‌im Unterhaltungsgeschäft stieg das Betriebsergebnis ⁠um sechs Prozent auf 1,34 Milliarden ⁠Dollar. Dies lag unter anderem an höheren Abonnement- und Werbeeinnahmen der Streaming-Dienste wie Disney+ sowie an den Kinoerfolgen "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash". Die Sportsparte mit dem Sender ESPN verzeichnete hingegen einen Rückgang des Betriebsergebnisses um fünf Prozent auf 652 Millionen Dollar. Grund hierfür waren dem Konzern zufolge höhere Kosten für Sportrechte und Produktion.

(Bericht von Lisa Richwine, geschrieben von Anneli ⁠Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)