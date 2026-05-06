TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 6. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen 06:45 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen (8.30 Pk, 13.30 Analystenkonferenz) 06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 Call) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 Telefonkonferenz) 07:00 DEU: TeamBank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (10.00 Hauptversammlung) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (9.30 Call) 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Scor, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (8.30 Analysten und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q1-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Teamviewer, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Adyen, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Diageo, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz 09:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fuchs, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung 10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Q1-Zahlen (16.00 Analysatenkonferenz) 10:00 GBR: Rio Tinto, Hauptversammlung 10:00 ITA: Eni, Hauptversammlung 10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 12:00 GBR: Aston Martin, Hauptversammlung 12:45 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen 13:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 13:00 USA: New York Times, Q1-Zahlen 15:30 GBR: GSK, Hauptversammlung 18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q1-Zahlen 22:04 USA: Whirlpool, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen (detailliert) 22:30 GBR: ARM Holding, Q4-Zahlen 23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen USA: Fortinet, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 4/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 3/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 3/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/26 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 4/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 FRA: Treffen der G7-Handelsminister, Paris 10:00 DEU: Online-Pk: Wie digital sind Deutschlands Regionen? Der Bitkom Länderindex 2026 mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst DEU: Abschluss Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin DEU: Abschluss Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu CHN: Chinas Außenminister Wang Yi empfängt den iranischen Außenminister in Peking HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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