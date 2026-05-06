TeamViewer mit Umsatzminus - Kundenschwund bei 1E

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Frankfurt, ⁠06. Mai (Reuters) - Das Softwarehaus TeamViewer hat weiterhin mit einer schwächelnden Nachfrage zu kämpfen. Der Konzernumsatz schrumpfte im ersten Quartal währungsbereinigt ‌um 0,4 Prozent auf 183,2 Millionen Euro, teilte der Spezialist für Fernwartungsprogramme am Mittwoch ⁠mit. ⁠Die wiederkehrenden jährlichen Umsätze lagen mit 737,3 Millionen Euro nur knapp über Vorjahresniveau.

Das Unternehmen begründete diese Entwicklung mit der Abwanderung von Kunden bei 1E. Die ‌vor mehr als einem ‌Jahr übernommene Firma bietet Software zur frühzeitigen Erkennung und automatischen Behebung von IT-Problemen und ⁠beliefert vor allem US-Behörden oder Firmen, die ‌für staatliche Stellen ⁠arbeiten. Wegen ausbleibender US-Aufträge hatte TeamViewer seine Ziele für 2026 teilweise zurückgeschraubt. Das deutsche Unternehmen peilt für das ‌aktuelle Jahr ⁠ein Wachstum von maximal drei ⁠Prozent an.

Trotz der weitgehend stagnierenden Umsätze kletterte der operative Gewinn um zwei Prozent auf 83 Millionen Euro, hieß es weiter. Der Grund hierfür seien aufgeschobene Marketingausgaben.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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