Trading-Chance 10yr T-Notes: Erstes Long-Signal

Good to know about 10yr T-Notes

Die 10-jährigen US-Staatsanleihen, oft als 10-Year T-Notes bezeichnet, gelten als das Rückgrat des globalen Finanzsystems und dienen weltweit als wichtigste Benchmark für langfristige Zinssätze. Ihre Bedeutung rührt vor allem daher, dass sie als „risikofreie“ Anlageklasse wahrgenommen werden, an der sich die Konditionen für Hypotheken, Unternehmenskredite und andere Staatsanleihen orientieren. Das Volumen dieses Marktes ist gewaltig und wird von einer heterogenen Gruppe von Akteuren getragen. Zu den größten Haltern zählen traditionell ausländische Zentralbanken und Regierungen, wobei Japan und das Vereinigte Königreich derzeit die Spitzenplätze belegen. Während China über Jahre hinweg einer der bedeutendsten Gläubiger war, lässt sich aktuell ein Trend zur Diversifizierung beobachten, bei dem Peking seine Bestände sukzessive abbaut. Auf der inländischen Seite der USA fungieren vor allem das Federal Reserve System sowie Pensionsfonds, Versicherungen und institutionelle Anleger als tragende Säulen der Nachfrage.

Die US-Notenbank nutzt die T-Notes dabei oft als Instrument der Geldpolitik, wobei Phasen des Aufkaufs (Quantitative Easing) den Markt stützen und die Zinsen drücken können. Die Rendite der 10-jährigen T-Notes unterliegt einem komplexen Geflecht aus Einflussfaktoren. Primär reagieren sie auf Erwartungen hinsichtlich der künftigen Leitzinsen der Federal Reserve sowie auf die Inflationsdaten. Da eine hohe Inflation den realen Wert der festverzinslichen Zahlungen aushöhlt, fordern Anleger bei steigenden Preiserwartungen höhere Renditen, was die Kurse der Anleihen drückt. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Fiskalpolitik der US-Regierung. Ein hohes Haushaltsdefizit führt zu einem erhöhten Angebot an neuen Anleihen, was ohne entsprechend steigende Nachfrage ebenfalls die Renditen nach oben treiben kann. In Zeiten geopolitischer Instabilität oder wirtschaftlicher Turbulenzen fungieren T-Notes zudem als „sicherer Hafen“, was zu plötzlichen Nachfragespitzen und sinkenden Renditen führen kann.

Saisonalität: Die beste Zeit steht bevor

Saisonalitäten fußen stets auf fundamentalen Basiseffekten. So bezeichnen wir bei RealMoneyTrader.com fundamental sich zwingend regelmäßig wiederholende Prozesse, die institutionell und kommerziell getrieben sind. Entweder müssen Fonds/Investmenthäuser Handlungen regelmäßig reproduzieren oder kommerzielle Marktteilnehmer. Konkret sind das Häufig Absicherungsgeschäfte, die mit spezifischen Phasen zu tun haben oder bei Rohstoffen die Ernte- und Pflanzzyklen, sowie wettersensitive Abschnitte. Doch zurück zu unseren US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit. Hier schichten große Adressen vor den Sommerferien, die gleichzeitig auch ein Sommerloch an den Börsen bringen, regelmäßig in defensive Assets um. Und das sind Anleihen! Da die Sommerferien nicht plötzlich auf Herbst oder Winter verlegt werden, ist dieser Prozess sehr zuverlässig. Selbstverständlich sind derartig starke und stabile Effekte aber dennoch gelegentlich überlagert. Dann ist ein solcher Trade nicht erfolgreich. Doch wer zwischen dem 10. Mai und dem 31. August in den US-Anleihen „Long“ ist, hat eine Trefferquote von 75 Prozent und nimmt im Schnitt fast vier Punkte (ca. 4000 Dollar pro Kontrakt) mit.

Quelle: www.realmoneytrader.com

RW PREDATOR Signal

Klassische Indikatoren taugen leider zumeist nichts. Sie sind nur für spezifische Marktphasen gemacht und verlieren, wenn man sie dauerhaft konsequent zur Handelsgrundlage macht, in den anderen Phasen zu viel. Darum haben wir bereits vor 15 Jahren eigene Instrumente entwickelt, die diese Schwächen nicht aufweisen. Unser bestes Timing-Instrument durch sämtliche Marktphasen ist RW PREDATOR. Dieses Instrument misst nicht die Höhe/Dimension einer Bewegung und normiert eine bestimmte Periodenlänge (z.B. die letzten 10 Wochen), sondern erfasst die Struktur, WIE sich der Markt bewegt. Und das ist vor einem Takt- und Richtungswechsel extrem häufig nahezu identisch. Aktuell erreicht der Indikator das erste von zwei Signallevels. Sie sehen anhand der vorherigen beiden Signale, wie perfekt einige Trades laufen und wie genau Tiefs und Hochs angezeigt werden. Anlässlich dieses Signals haben wir die erste von zwei Tranchen Long eröffnet.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Kurz vor Beginn der saisonal starken Phase zeigt unser Indikator ein erstes Einstiegssignal an. Somit ergibt sich die erste von zwei Einstiegs-Möglichkeiten Long auf die zehnjährigen US-Anleihen. Falls auch Sie die Trading-Chance wahrnehmen wollen haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf 10yr T-Notes

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 102,923 Punkte. Bei einem aktuellen Kurs von 111 Zählern ergibt sich somit ein Hebel von 14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PE1891.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine relevanten

Unterstützungen: keine relevanten

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf 10yr T-Notes

Basiswert 10yr T-Notes WKN PE1891 ISIN DE000PE18918 Basispreis 102,923 K.O.-Schwelle 102,923 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.